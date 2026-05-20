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धौलपुर: 25 हजार का इनामी डकैत ओमवीर उर्फ लादेन गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद

इनामी डकैत ओमवीर उर्फ लादेन को बसेड़ी पुलिस ने पकड़ा ( Photo Source- Dholpur Police )