धौलपुर: 25 हजार का इनामी डकैत ओमवीर उर्फ लादेन गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद
धौलपुर पुलिस ने लंबे समय से फरार 25 हजार इनामी हार्डकोर डकैत ओमवीर उर्फ लादेन को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की.
Published : May 20, 2026 at 4:54 PM IST
धौलपुर: जिले की बसेड़ी थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने बुधवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस के लिए लंबे समय से सिरदर्द बने 25 हजार के इनामी हार्डकोर अपराधी एवं डकैत ओमवीर उर्फ लादेन को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी को बनखंडी महादेव मंदिर के पास से दबोचा गया. पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध देसी तमंचा और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.
थाना प्रभारी बालकृष्ण सिंह फौजदार ने बताया कि भरतपुर रेंज आईजी कैलाश चंद बिश्नोई तथा धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिलेभर में वांछित अपराधियों और बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान "ऑपरेशन वज्र प्रहार" चलाया जा रहा है. अभियान के तहत पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है.
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मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई: थाना प्रभारी ने बताया कि बुधवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 25 हजार का इनामी अपराधी ओमवीर उर्फ लादेन पुत्र बने सिंह निवासी लालोनी, बनखंडी महादेव मंदिर क्षेत्र में छिपा हुआ है. सूचना के आधार पर बसेड़ी थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से इलाके में घेराबंदी कर सुनियोजित कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया.
बदमाश पर 30 मामले दर्ज हैं: थाना प्रभारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ चोरी, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, मारपीट तथा पुलिस मुठभेड़ जैसे करीब 30 संगीन आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं. आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर धौलपुर पुलिस अधीक्षक की ओर से 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है.
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