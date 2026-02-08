ETV Bharat / state

धौलपुर: त्यागी छात्रावास के सामने फायरिंग मामले का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार

धौलपुर पुलिस ने त्यागी छात्रावास के सामने हुई फायरिंग का खुलासा किया. तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर दो अवैध 315 बोर कट्टे बरामद किए.

निहालगंज थाना, धौलपुर
निहालगंज थाना, धौलपुर (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 8, 2026 at 3:45 PM IST

धौलपुर: पुलिस ने निहालगंज थाना क्षेत्र में त्यागी छात्रावास के सामने हुई फायरिंग की घटना का सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए दो अवैध कट्टे (315 बोर) भी बरामद किए हैं. यह कार्रवाई धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर और निहालगंज थानाधिकारी अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में की गई. पीड़ित विनोद कुमार ने 29 जनवरी 2026 को इस संबंध में थाने में बयान दर्ज कराया था.

मामूली विवाद में हुई फायरिंग: थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि त्यागी छात्रावास पर कुछ दिन पहले दो पक्षों के बीच मामूली विवाद हुआ था. विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसमें विनोद कुमार घायल हो गए. पीड़ित के पर्चा बयान के अनुसार, जब वह छात्रावास के पास बैठे थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर थप्पड़ मारना शुरू किया और ईंट-पत्थरों से हमला किया. हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायरिंग की, जिसमें गोली विनोद कुमार के दाहिने पैर के घुटने के ऊपर लगी.

बीएनएस की धाराओं में दर्ज मुकदमा: घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा बीएनएस के तहत दर्ज किया और जांच शुरू की. आरोपियों की तलाश के लिए थाना स्तर पर विशेष टीम गठित की गई थी. मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने शनिवार को छापेमारी की और फायरिंग के तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने हरेन्द्र उर्फ नरेन्द्र (34 वर्ष, निवासी विचपुरी, थाना दिहौली), राजकुमार (25 वर्ष, निवासी फूलपुर, थाना मनियां), कमलेश (31 वर्ष, निवासी विचपुरी, थाना दिहौली) को गिरफ्तार कर उनके पास से दो अवैध 315 बोर कट्टे जब्त किए गए हैं.

वायरल वीडियो के बाद एक्शन: इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर लगातार दबिशें दीं. पुलिस का कहना है कि मामला अभी जांच के अधीन है. यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

