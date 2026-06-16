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साधु का भेष धर पुलिस ने आजीवन कारावास के फरार सजायाफ्ता बदमाश को दबोचा

थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी 41 बर्षीय प्रमोद सिंह पुत्र अंगद सिंह निवासी जरगा थाना राजाखेड़ा न्यायालय की ओर से 23 अप्रैल 2026 को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा के बाद से फरार चल रहा था. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी. पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में टीम गठित की गई. मंगलवार को मुखबिर से सूचना मिली कि फरार आरोपी जंगल में स्थित अपनी बोरिंग पर मौजूद है.

धौलपुर: जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी जंगल में छिपकर फरारी काट रहा था. पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए साधु का भेष धारण कर जाल बिछाया और सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के कब्जे से एक अवैध 315 बोर का कट्टा भी बरामद किया गया है.

सूचना की पुष्टि के बाद थाना प्रभारी गंभीर सिंह कसाना एवं पुलिस टीम ने साधु का भेष धारण कर जंगल में पहुंच कर आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी और उचित अवसर मिलते ही उसे दबोच लिया. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध 315 बोर का कट्टा बरामद हुआ. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत नया मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश का सहयोगी रहा है आरोपी : पुलिस के अनुसार प्रमोद सिंह शातिर और सक्रिय अपराधी है. वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कुख्यात बदमाश रामदत्त का सहयोगी रहा है. पुलिस इससे पहले उसके सहयोगियों देवेन्द्र उर्फ देवा, ध्रुव उर्फ घटोली और अजीत उर्फ जीतू को संगठित अपराध से जुड़े मामलों में गिरफ्तार कर चुकी है.

2014 के चर्चित मामले में हुई थी सजा : पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 31 अक्टूबर 2014 को राजाखेड़ा निवासी व्यवसायी रिखव जैन की रिपोर्ट पर रामदत्त, यादत्त, तेजा, उदय सिंह, प्रमोद सिंह, राममूर्ति, निरंजन और देवेन्द्र उर्फ देवा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. आरोप था कि आरोपियों ने अवैध हथियारों से फायरिंग कर जानलेवा हमला किया, मारपीट की और रुपए की मांग की. मामले की जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया. सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश, डकैती प्रभावित क्षेत्र, धौलपुर ने 23 अप्रैल 2026 को आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके बाद से प्रमोद सिंह फरार चल रहा था.