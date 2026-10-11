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धौलपुर पुलिस ने MP के तस्कर को दबोचा, पंचायत चुनाव में हथियार तस्करी करने जा रहा था आरोपी

धौलपुर: जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर एनएच 11बी स्थिति खरैर नदी पुल के नजदीक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के हथियार तस्कर आदित्य ठाकुर को प्राइवेट बस से गिरफ्तार किया है. साथ ही उसके कब्जे से पांच अवैध हथियार समेत 38 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

एडिशनल एसपी श्रवण झोरड़ ने बताया कि आगामी पंचायत चुनाव को निष्पक्ष, निर्भीक और भय मुक्त संपन्न कराने के लिए पुलिस की ओर से कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं. सरमथुरा थाना पुलिस की ओर से एरिया डोमिनेशन अभियान अपराधियों की धर-पकड़ के लिए चलाया जा रहा था. थाना प्रभारी कैलाश चंद्र के नेतृत्व में पुलिस टीम हाईवे पर नाकाबंदी करने गई थी. इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक हथियार तस्कर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से प्राइवेट बस में बैठकर करौली की तरफ जा रहा है.