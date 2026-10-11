धौलपुर पुलिस ने MP के तस्कर को दबोचा, पंचायत चुनाव में हथियार तस्करी करने जा रहा था आरोपी
आरोपी के कब्जे से पांच अवैध हथियार समेत 38 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.
Published : October 11, 2026 at 4:10 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 5:08 PM IST
धौलपुर: जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर एनएच 11बी स्थिति खरैर नदी पुल के नजदीक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के हथियार तस्कर आदित्य ठाकुर को प्राइवेट बस से गिरफ्तार किया है. साथ ही उसके कब्जे से पांच अवैध हथियार समेत 38 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.
एडिशनल एसपी श्रवण झोरड़ ने बताया कि आगामी पंचायत चुनाव को निष्पक्ष, निर्भीक और भय मुक्त संपन्न कराने के लिए पुलिस की ओर से कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं. सरमथुरा थाना पुलिस की ओर से एरिया डोमिनेशन अभियान अपराधियों की धर-पकड़ के लिए चलाया जा रहा था. थाना प्रभारी कैलाश चंद्र के नेतृत्व में पुलिस टीम हाईवे पर नाकाबंदी करने गई थी. इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक हथियार तस्कर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से प्राइवेट बस में बैठकर करौली की तरफ जा रहा है.
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सूचना के आधार पर खरैर नदी पुल के नजदीक नाकाबंदी कराई गई. नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने अवरोधक लगाकर ग्वालियर की तरफ से आ रही बस को रोक लिया. मुखबिर की निशानदेही पर हथियार तस्कर 36 वर्षीय आदित्य ठाकुर पुत्र योगेंद्र ठाकुर निवासी तिलावली देवगढ़ जिला मुरैना, हाल निवास पंकज विहार कॉलोनी गोले का मंदिर ग्वालियर को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के लाल बाग से दो पिस्टल 32 बोर, दो देसी कट्टा 315 बोर एवं एक पोना 315 बोर का बरामद किया है. इसके अलावा पुलिस में 18 कारतूस 32 बोर और 20 कारतूस 315 बोर के टोटल 38 कारतूस बरामद किए हैं.
एडिशनल एसपी ने बताया कि हथियार तस्कर आदित्य ठाकुर एक शातिर किस्म का अपराधी है. इसके खिलाफ ग्वालियर के बहोडापुर, मुरार, पड़ाव, जनकगंज, झांसी रोड पुलिस थानों में करीब एक दर्जन अपराधिक प्रकरण दर्ज है. प्रारंभिक अनुसंधान में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. आरोपी पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए हथियार तस्करी करने जा रहा था. पुलिस की सतत निगरानी और सक्रियता की वजह से आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ फिलहाल आर्म्स एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध किया है. एडिशनल एसपी ने बताया कि अनुसंधान में हथियार तस्करी के बड़े मामले खुल सकते हैं.
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पढ़ने में था मेधावी, नशे की लत ने बनाया अपराधी : गिरफ्तार सुदा बदमाश आदित्य ठाकुर पढ़ने में मेधावी रहा है. 3 साल तक आरोपी ने कंप्यूटर से बीटेक किया है. पढ़ाई के दौरान आरोपी बुरी संगत में पड़ गया था. इस दौरान आरोपी को स्मैक एवं शराब की लत लग गई. नशे की पूर्ति के लिए आरोपी ने अपराध का रास्ता चुन लिया. ग्वालियर शहर में बाइक चोरी से अपराध की शुरुआत की थी. इसके बाद आरोपी बड़े बदमाशों के संपर्क में आ गया और बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम देने लगा.