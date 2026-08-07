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धौलपुर डकैती का खुलासा: महिला समेत चार आरोपी गिरफ्तार, हथियार और लूट की रकम बरामद

पुलिस ने वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर ली. उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं.

Major success for Dholpur Police
धौलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2026 at 7:38 PM IST

3 Min Read
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धौलपुर: निहालगंज थाना क्षेत्र की दुर्गा कॉलोनी में 28 जुलाई की रात परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया. पुलिस ने एक महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे अवैध हथियार, जिंदा कारतूस, लूटी गई नकदी का हिस्सा तथा वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि 28 जुलाई की रात एक महिला समेत आधा दर्जन से अधिक बदमाश लड़के का रिश्ता देखने के बहाने पीड़िता सायरा खातून के घर पहुंचे. बातचीत के दौरान जब सायरा खातून चाय-नाश्ता बनाने को रसोई में गईं, तभी बदमाशों ने उन्हें और उनके बेटे को दबोच लिया. दोनों के हाथ-पैर बांधकर बंधक बना लिया तथा हथियारों की नोक पर मारपीट करते हुए करीब डेढ़ लाख रुपए नकदी और लगभग 10 लाख रुपए मूल्य के आभूषण लूटकर आरोपी फरार हो गए. घटना के अगले दिन 29 जुलाई को सायरा खातून ने निहालगंज थाने में डकैती का मामला दर्ज कराया.

एसपी विकास सांगवान बोले... (ETV Bharat Dholpur)

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अन्य आरोपियों की पहचान : पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. साइबर सेल की सहायता से राजस्थान और उत्तरप्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश दी गई. जांच के दौरान पुलिस ने चार आरोपी रंजीता यादव (जिला आगरा), बंटी खान (फतेहाबाद, आगरा), तेज सिंह (आगरा) तथा गुड्डू खान (खंदौली, आगरा) को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों से 10 हजार रुपए की लूटी नकदी, एक देशी कट्टा, दो जिंदा कारतूस तथा वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई. एसपी ने बताया कि वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की भी पहचान कर ली गई. उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. जल्द शेष आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

एक करोड़ की जमीन बेचने के बाद बनाया निशाना: पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़िता सायरा खातून ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित अपनी करीब एक करोड़ रुपए मूल्य की जमीन बेची थी. जमीन की बिक्री से मिली रकम उनके पास होने की जानकारी आरोपियों तक पहुंच गई थी. इसी सूचना के आधार पर बदमाश 28 जुलाई को धौलपुर पहुंचे. घर की रेकी की और रात में सुनियोजित तरीके से डकैती की वारदात को अंजाम दिया.

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वारदात में महिला और बच्चे का किया इस्तेमाल: एसपी सांगवान ने बताया कि आरोपियों ने लोगों का शक दूर करने के लिए वारदात में एक महिला और एक बच्चे का इस्तेमाल किया. आरोपी महिला रंजीता यादव को बुर्का पहनाकर एक बच्चे के साथ घर भेजा गया. इससे पीड़िता को किसी प्रकार का संदेह न हो और वह दरवाजा खोल दे. इसी योजना का फायदा उठाकर बदमाश घर के अंदर प्रवेश करने में सफल रहे.

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