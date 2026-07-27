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उधार नहीं देने पर नाबालिग पर फायरिंग: इनामी हिस्ट्रीशीटर 'मच्छर' को पुलिस ने पकड़ा, घटनास्थल तक कराई परेड

धौलपुर की बसेड़ी पुलिस ने किराना दुकान पर नाबालिग पर फायरिंग करने वाले इनामी हिस्ट्रीशीटर मच्छर उर्फ जयसिंह को 24 घंटे में दबोचा लिया.

आरोपी बदमाश को घटनास्थल पर पैदल लेकर पहुंची पुलिस
आरोपी बदमाश को घटनास्थल पर पैदल लेकर पहुंची पुलिस (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 27, 2026 at 4:05 PM IST

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धौलपुर: बसेड़ी कस्बे के गांधी तिराहा स्थित एक किराना दुकान पर बैठे नाबालिग पर फायरिंग करने के मामले में बसेड़ी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. 10 हजार के इनामी और हिस्ट्रीशीटर बदमाश मच्छर उर्फ जयसिंह गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को पैदल घटनास्थल पर लेकर पहुंची, जहां उससे घटना की तस्दीक कराई गई.

उधार ना देने पर मारी गोली: बसेड़ी थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया कि 26 जुलाई की शाम करीब 7 बजे गांधी तिराहा स्थित एक किराना दुकान पर नाबालिग बालक दुकानदारी कर रहा था. इसी दौरान मच्छर उर्फ जयसिंह पुत्र प्रताप सिंह कुशवाह, निवासी झील, थाना बसेड़ी, अपने एक अन्य साथी के साथ दुकान पर पहुंचा. आरोपियों ने उधार सामान मांगा, लेकिन दुकानदार द्वारा मना करने पर आरोपी ने फायरिंग कर दी और दुकान से 10 हजार रुपए लेकर फरार हो गाय. गोली के छर्रे नाबालिग के हाथ में लगे, जिससे वह घायल हो गया. घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बसेड़ी में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार किया गया.

बसेड़ी थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी (ETV Bharat Dholpur)

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पैदल लेकर पहुंची पुलिस: घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर विशेष टीम का गठन किया और आरोपियों की तलाश शुरू की. लगातार दबिश के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी मच्छर उर्फ जयसिंह को सैपऊ रोड स्थित बोरेली जहांगीर के पास से गिरफ्तार कर लिया. थानाधिकारी के अनुसार गिरफ्तारी के समय आरोपी ने भागने का प्रयास किया, जिसके दौरान उसके पैर में चोट लग गई. सोमवार दोपहर पुलिस आरोपी को पैदल बाजार से होते हुए घटनास्थल पर लेकर पहुंची, जहां उससे वारदात की तस्दीक कराई गई. आरोपी को लंगड़ाते हुए बाजार से ले जाने के दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई.

पूछताछ में जुटी पुलिस: थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी 10 हजार का इनामी अपराधी है तथा बसेड़ी थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है. उसके खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस उससे पूछताछ कर लूटे गए 10 हजार रुपए और अन्य वारदातों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है. आरोपी के फरार साथी की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

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