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उधार नहीं देने पर नाबालिग पर फायरिंग: इनामी हिस्ट्रीशीटर 'मच्छर' को पुलिस ने पकड़ा, घटनास्थल तक कराई परेड

आरोपी बदमाश को घटनास्थल पर पैदल लेकर पहुंची पुलिस ( ETV Bharat Dholpur )