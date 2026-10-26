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रील ने वांटेड रिया को पहुंचाया जेल, हत्या के प्रयास में 3 साल से थी फरार

निहालगंज थाना क्षेत्र ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में पिछले तीन साल से फरार 10 हजार रुपए की इनामी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पूजा उर्फ रिया 22 पुत्री राजेंद्र सिंह बाड़ी थाना इलाके के उमरेह गांव की है. उसे जयपुर से गिरफ्तार किया गया है पुलिस द्वारा इनाम घोषित किए जाने के बाद आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें 'इनाम' शब्द लिखकर वह कैमरे के सामने अदाएं दिखा रही थी. इससे उसे पकड़ने में पुलिस को मदद मिली.

निहालगंज थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि हेड कांस्टेबल दीनदयाल शर्मा को विशेष सूचना मिली थी कि आरोपी जयपुर में छिपी हुई है. सूचना की पुष्टि के बाद उपनिरीक्षक योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया गया. टीम ने सुनियोजित तरीके से जयपुर में दबिश देकर 24 अक्टूबर 2026 को पूजा उर्फ रिया को हिरासत में ले लिया. उसे धौलपुर लाकर पूछताछ की जा रही है.

पढ़ें: अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड: 5 हजारी इनामी दानवीर समेत 3 और गिरफ्तार, कुल 22 दबोचे गए घटना 25 जुलाई 2023 की है. मोहन कॉलोनी निवासी आकाश जोशी अपनी दुकान के पास बगल की दुकान से सामान लेने गया था. तभी मुंह पर साफा बांधे 8 से 10 युवक वहां पहुंचे. आरोपियों ने पहले उसकी स्विफ्ट कार में तोड़फोड़ की. उसके बाद फायरिंग की और मारपीट कर गले से सोने की चेन तोड़ ली. पीड़ित के अनुसार हमलावरों ने तीन फायर किए, एक गाड़ी पर और दो उसकी ओर. वह पड़ोसी के घर में घुसकर जान बचाने में सफल रहा. पीड़ित ने अगले दिन निहालगंज थाने में रिपोर्ट दी. पुलिस ने मुकदमा संख्या 294/2023 दर्ज कर आईपीसी की धारा 307, अन्य धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत जांच शुरू की.