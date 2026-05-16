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डीजे के विवाद में गोली मारकर हत्या करने का आरोपी गिरफ्तार

धौलपुर: दिहोली थाना क्षेत्र के घुरैया खेड़ा गांव में 9 मई की रात डीजे पर डांस को लेकर हुए विवाद में युवक राहुल की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी सचिन गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी से अभी तक हथियार बरामद नहीं हो सका है. पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है.

प्रशिक्षु आरपीएस एवं कार्यवाहक थाना प्रभारी सुखराम बिश्नोई ने बताया कि 9 मई को सचिन कुमार गुर्जर अपने दोस्त सोनपाल के साथ पड़ोसी गांव घुरैया खेड़ा में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था. शादी में दावत का कार्यक्रम चल रहा था और कुछ युवक डीजे पर डांस कर रहे थे. डांस करने के लिए सचिन और सोनपाल भी पहुंच गए. राहुल नाम का युवक पहले से ही डीजे पर डांस कर रहा था. शराब के नशे में डांस को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. मामूली बहस ने इतना तूल पकड़ा कि सचिन ने राहुल की गर्दन में कट्टे से गोली मार दी. गोली लगने से राहुल की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से शादी समारोह में हड़कंप मच गया और अफरातफरी का माहौल बन गया. आरोपी सचिन मौके से फरार हो गया.