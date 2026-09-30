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पितरों को तर्पण करने गया पटवारी चंबल में डूबा, नहीं लगा सुराग, SDRF ने सर्च ऑपरेशन किया शुरू, आज था रिटायरमेंट

एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन किया शुरू ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: पितरों को जल देने गया शहर का एक पटवारी चंबल की तेज धारा में समा गया. घाट पर अचानक उनका पैर फिसला और वे तेज बहाव में बह गए. मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया, बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का वेग इतना तेज था कि कुछ पल में ही वे ओझल हो गए. सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ को बुलाकर सर्च ऑपरेशन शुरू कराया. जिस जगह हादसा हुआ वह मगरमच्छ और घड़ियाल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए गोताखोर उतर नहीं पा रहे हैं. स्टीमर से उनकी तलाश चल रही है. देर शाम तक कोई सुराग नहीं लगा. हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. परिजनों के अनुसार मोहनलाल का बुधवार को ही सेवानिवृत्ति का दिन था, घर में समारोह की तैयारी थी, मेहमानों और विभागीय कर्मचारियों को निमंत्रण भेजे गए थे.