पितरों को तर्पण करने गया पटवारी चंबल में डूबा, नहीं लगा सुराग, SDRF ने सर्च ऑपरेशन किया शुरू, आज था रिटायरमेंट
घर में पटवारी के सेवानिवृत्ति समारोह की तैयारियां चल रही थी, लेकिन हादसे से खुशी का माहौल मातम में बदल गया.
Published : September 30, 2026 at 1:12 PM IST
धौलपुर: पितरों को जल देने गया शहर का एक पटवारी चंबल की तेज धारा में समा गया. घाट पर अचानक उनका पैर फिसला और वे तेज बहाव में बह गए. मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया, बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का वेग इतना तेज था कि कुछ पल में ही वे ओझल हो गए. सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ को बुलाकर सर्च ऑपरेशन शुरू कराया. जिस जगह हादसा हुआ वह मगरमच्छ और घड़ियाल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए गोताखोर उतर नहीं पा रहे हैं. स्टीमर से उनकी तलाश चल रही है. देर शाम तक कोई सुराग नहीं लगा. हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. परिजनों के अनुसार मोहनलाल का बुधवार को ही सेवानिवृत्ति का दिन था, घर में समारोह की तैयारी थी, मेहमानों और विभागीय कर्मचारियों को निमंत्रण भेजे गए थे.
कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन ने बताया कि घंटाघर निवासी 60 वर्षीय मोहनलाल गुप्ता पितरों का तर्पण करने चंबल नदी पर गए थे. चंबल के घाट पर मोहन गुप्ता तर्पण करने की तैयारी में लगे थे. इस दौरान पैर फिसल गया और वे पानी की तेज धार में बह गए. घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ टीम को बुलाया. एसडीआरएफ द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक पटवारी का सुराग नहीं लग सका है. उधर, घटना से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल बना हुआ है.
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मगरमच्छ प्रभावित क्षेत्र है: जिस जगह हादसा हुआ है, वह मगरमच्छ और घड़ियाल प्रभावित क्षेत्र है. सैकड़ों की तादाद में मगरमच्छ और घड़ियाल चंबल के इस इलाके में पाए जाते हैं. ऐसे में गोताखोर इसमें काम नहीं कर सकते हैं. स्टीमर के सहयोग से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.
आज होना था रिटायरमेंट: परिजनों ने बताया पटवारी मोहनलाल का आज सेवानिवृत्ति का दिन था. घर में सेवानिवृत्ति की तैयारी चल रही थी. मेहमान अतिथि और विभाग के कर्मचारियों को निमंत्रण भेजा गया था. घर परिवार में एक खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक हादसा होने की वजह से खुशी का माहौल मातम में बदल गया है.