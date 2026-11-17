धौलपुर में 3 वोटों की हार से भड़के समर्थक, पुलिस और रिटर्निंग ऑफिसर पर किया हमला, मतपेटी लूटी
धौलपुर के राजाखेड़ा में महज तीन वोटों से हार-जीत के बाद भड़के समर्थकों ने दरवाजा तोड़कर पोलिंग पार्टी व पुलिस पर हमला किया.
Published : November 17, 2026 at 4:56 PM IST
धौलपुर: राजाखेड़ा पंचायत समिति की नगर ग्राम पंचायत में मतगणना के दौरान महज तीन वोटों से हार-जीत का अंतर रहने पर विवाद खड़ा हो गया. परिणाम घोषित होने के बाद एक प्रत्याशी के समर्थकों ने मतगणना केंद्र पर जमकर हंगामा करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा डाली. आरोप है कि 40 से 50 लोग मतगणना कक्ष का दरवाजा तोड़कर जबरन अंदर घुस आए और वहां मौजूद पोलिंग पार्टी के सदस्यों तथा पुलिसकर्मियों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस घटना से मतगणना केंद्र पर अफरा-तफरी मच गई.
हमलावर मतपेटियां लेकर मौके से फरार: रिटर्निंग ऑफिसर रतन सिंह ने बताया कि मंगलवार रात करीब 11 बजे प्रत्याशियों की मौजूदगी में बंद कमरे में मतगणना कराई जा रही थी. मतगणना में प्रत्याशी रजनी ने अपनी प्रतिद्वंद्वी अन्नेश को तीन वोटों के अंतर से पराजित कर दिया. परिणाम से असंतुष्ट अन्नेश ने दोबारा मतगणना कराने की मांग की. इस पर निर्वाचन नियमों के तहत रिकाउंटिंग कराई गई. दोबारा मतगणना में रजनी को 723 और अन्नेश को 720 वोट मिले. इस तरह दूसरी बार की मतगणना में भी रजनी तीन वोटों से विजयी रहीं. उन्होंने बताया कि अचानक हुए हमले में रिटर्निंग ऑफिसर रतन सिंह, मोबाइल पार्टी प्रभारी एएसआई श्रीकेश और मतदान केंद्र पर तैनात कांस्टेबल सीताराम घायल हो गए. घटना के बाद हमलावर मतपेटियां लेकर मौके से फरार हो गए.
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रिकाउंटिंग के बाद भड़का विवाद: आरोप है कि दोबारा मतगणना में भी हार मिलने से नाराज अन्नेश के 40 से 50 समर्थक अचानक आक्रोशित हो गए. उन्होंने मतगणना कक्ष के दरवाजे को तोड़ दिया और जबरन अंदर प्रवेश कर पोलिंग पार्टी के सदस्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी. हमलावरों ने रिटर्निंग ऑफिसर रतन सिंह को भी निशाना बनाया. उन्हें बचाने के लिए आगे आए मोबाइल पार्टी प्रभारी एएसआई श्रीकेश और कांस्टेबल सीताराम पर भी लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए.
मतपेटियां लेकर फरार हुए हमलावर: हमले के दौरान मतगणना केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई. इसी बीच आरोपी मतपेटियां लेकर मौके से फरार हो गए. रतन सिंह ने बताया कि इस घटनाक्रम के बाद जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सागवान मतदान केंद्र पर पहुंच गए. मतपेटियां आरोपियों के कब्जे से बरामद कर ली गई हैं. पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है. दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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