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धौलपुर में 3 वोटों की हार से भड़के समर्थक, पुलिस और रिटर्निंग ऑफिसर पर किया हमला, मतपेटी लूटी

हमले में घायल पुलिस और मतदान कर्मी ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: राजाखेड़ा पंचायत समिति की नगर ग्राम पंचायत में मतगणना के दौरान महज तीन वोटों से हार-जीत का अंतर रहने पर विवाद खड़ा हो गया. परिणाम घोषित होने के बाद एक प्रत्याशी के समर्थकों ने मतगणना केंद्र पर जमकर हंगामा करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा डाली. आरोप है कि 40 से 50 लोग मतगणना कक्ष का दरवाजा तोड़कर जबरन अंदर घुस आए और वहां मौजूद पोलिंग पार्टी के सदस्यों तथा पुलिसकर्मियों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस घटना से मतगणना केंद्र पर अफरा-तफरी मच गई.

हमलावर मतपेटियां लेकर मौके से फरार: रिटर्निंग ऑफिसर रतन सिंह ने बताया कि मंगलवार रात करीब 11 बजे प्रत्याशियों की मौजूदगी में बंद कमरे में मतगणना कराई जा रही थी. मतगणना में प्रत्याशी रजनी ने अपनी प्रतिद्वंद्वी अन्नेश को तीन वोटों के अंतर से पराजित कर दिया. परिणाम से असंतुष्ट अन्नेश ने दोबारा मतगणना कराने की मांग की. इस पर निर्वाचन नियमों के तहत रिकाउंटिंग कराई गई. दोबारा मतगणना में रजनी को 723 और अन्नेश को 720 वोट मिले. इस तरह दूसरी बार की मतगणना में भी रजनी तीन वोटों से विजयी रहीं. उन्होंने बताया कि अचानक हुए हमले में रिटर्निंग ऑफिसर रतन सिंह, मोबाइल पार्टी प्रभारी एएसआई श्रीकेश और मतदान केंद्र पर तैनात कांस्टेबल सीताराम घायल हो गए. घटना के बाद हमलावर मतपेटियां लेकर मौके से फरार हो गए.