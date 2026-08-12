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नवनेरा बैराज से 4.15 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना, प्रशासन अलर्ट

चंबल का जलस्तर बढ़ने की आशंका ( फोटो ईटीवी भारत धौलपुर )

धौलपुर : चंबल नदी की सहायक नदी कालीसिंध पर बने नवनेरा बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद धौलपुर में चंबल नदी के जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है. नवनेरा बैराज से करीब 4 लाख 15 हजार क्यूसेक पानी रिलीज किए जाने की सूचना है. इसके चलते धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर आज देर शाम तक तेजी से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. हाड़ोती क्षेत्र की बारिश का असर : सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता पपेंद्र मीणा ने बताया हाड़ोती क्षेत्र और मध्य प्रदेश में हुई बारिश की वजह से चंबल की सहायक नदियों का पानी चंबल में पहुंच रहा है. नवनेरा बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की अधिक होने की वजह से जल संसाधन विभाग ने गेज मेंटेन करने के लिए चार लाख से अधिक क्यूसेक पानी चंबल नदी में रिलीज कर दिया है. हालांकि चंबल में छोड़े गए पानी से खतरे की संभावना अभी कम है. अगर हाड़ोती क्षेत्र में अधिक बारिश होती है तो निश्चित तौर पर चंबल नदी उफान पर हो जाएगी. इसे भी पढ़ें: सावन के बाद भी बांधों की हालत चिंताजनक, राजस्थान के 232 बांध अब भी सूखे प्रशासन के अनुसार पानी की आवक बढ़ने के बाद चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब तीन मीटर ऊपर पहुंच सकता है. संभावित बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी के तटीय इलाकों और आसपास के गांवों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं.