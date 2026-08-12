नवनेरा बैराज से 4.15 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना, प्रशासन अलर्ट
नवनेरा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद धौलपुर में चंबल का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन अलर्ट मोड पर है.
Published : August 12, 2026 at 9:23 AM IST
धौलपुर : चंबल नदी की सहायक नदी कालीसिंध पर बने नवनेरा बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद धौलपुर में चंबल नदी के जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है. नवनेरा बैराज से करीब 4 लाख 15 हजार क्यूसेक पानी रिलीज किए जाने की सूचना है. इसके चलते धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर आज देर शाम तक तेजी से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.
हाड़ोती क्षेत्र की बारिश का असर : सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता पपेंद्र मीणा ने बताया हाड़ोती क्षेत्र और मध्य प्रदेश में हुई बारिश की वजह से चंबल की सहायक नदियों का पानी चंबल में पहुंच रहा है. नवनेरा बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की अधिक होने की वजह से जल संसाधन विभाग ने गेज मेंटेन करने के लिए चार लाख से अधिक क्यूसेक पानी चंबल नदी में रिलीज कर दिया है. हालांकि चंबल में छोड़े गए पानी से खतरे की संभावना अभी कम है. अगर हाड़ोती क्षेत्र में अधिक बारिश होती है तो निश्चित तौर पर चंबल नदी उफान पर हो जाएगी.
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प्रशासन के अनुसार पानी की आवक बढ़ने के बाद चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब तीन मीटर ऊपर पहुंच सकता है. संभावित बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी के तटीय इलाकों और आसपास के गांवों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं.
तटीय क्षेत्रों में बढ़ाई निगरानी : चंबल नदी के किनारे बसे गांवों में प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था मजबूत कर दी है. संबंधित तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर और ग्राम पंचायतों के सरपंचों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के लिए पाबंद किया गया है. अधिकारियों और कर्मचारियों को नदी के जलस्तर में होने वाले बदलाव की जानकारी तत्काल उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं.
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लोगों से नदी से दूर रहने की अपील : जिला प्रशासन ने चंबल नदी के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और नदी के आसपास नहीं जाने की अपील की है. ग्रामीणों को विशेष रूप से बच्चों और मवेशियों को नदी के किनारे जाने से रोकने के लिए कहा गया है. प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी गई है. प्रशासन की नजर चंबल के जलस्तर और नदी से सटे निचले इलाकों पर बनी हुई है. जलस्तर बढ़ने की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार राहत एवं बचाव के इंतजाम किए जाने की तैयारी की जा रही है.