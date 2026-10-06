धौलपुर में तेज रफ्तार केंट्रा ने साइकिल सवार किसान को मारी टक्कर, मौके पर मौत
सदर थाना प्रभारी मोहर सिंह मीणा ने बताया-हादसे में साइकिल सवार किसान भगवान दास मीणा (38) की मौत हुई है.
Published : October 6, 2026 at 2:28 PM IST
धौलपुर: एनएच-11बी पर सनोरा गांव के पास मंगलवार को एक तेज रफ्तार केन्ट्रा गाड़ी ने साइकिल सवार किसान को पीछे से टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. टक्कर के बाद आलू के बोरों से लदी केन्ट्रा गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर बाड़ी सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी है.
केन्ट्रा की टक्कर से किसान की मौत: सदर थाना प्रभारी मोहर सिंह मीणा ने बताया कि हादसे में साइकिल सवार किसान भगवान दास मीणा (38) की मौत हुई है. पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर फरार ड्राइवर की तलाश और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. वहीं, हादसे की सूचना पर मृतक के परिजनों में मातम पसर गया. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है.
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वाहन पलटा, ड्राइवर फरार: मोहर सिंह मीणा ने बताया-सुनीपुर गांव निवासी किसान भगवान दास मीणा मंगलवार को साइकिल से खेत पर जा रहा था, तभी धौलपुर-करौली मेगा हाईवे पर सनोरा गांव के पास बाड़ी की ओर से आ रही तेज रफ्तार केन्ट्रा गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी. जिससे वह सड़क पर गिरकर कुचल गया. मौके पर ही उसकी मौत हो गई, हादसे के बाद आलू के बोरों से भरी केन्ट्रा भी पलट गई और ड्राइवर फरार हो गया. सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और गाड़ी को कब्जे में ले लिया.
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