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धौलपुर में तेज रफ्तार केंट्रा ने साइकिल सवार किसान को मारी टक्कर, मौके पर मौत

केन्ट्रा गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी ( Etv Bharat Dholpur )

धौलपुर: एनएच-11बी पर सनोरा गांव के पास मंगलवार को एक तेज रफ्तार केन्ट्रा गाड़ी ने साइकिल सवार किसान को पीछे से टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. टक्कर के बाद आलू के बोरों से लदी केन्ट्रा गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर बाड़ी सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी है.