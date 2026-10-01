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पार्वती नदी में मिला नवजात बच्ची का शव, पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने आशंका जताई है कि नवजात बच्ची की मौत के बाद परिजन अंतिम संस्कार के उद्देश्य से शव को नदी में डाल गए हों.

Newborn Baby body Parvati River
नदी के पुल पर खड़े लोग (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2026 at 2:37 PM IST

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धौलपुर: सैपऊ कस्बे से होकर गुजर रही पार्वती नदी में गुरुवार सुबह कपड़े में लिपटा नवजात बच्ची का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. नदी के पुल से गुजर रहे लोगों की नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर सैपऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाकर अस्पताल पहुंचाया.

नदी में कैसे पहुंचा शव: सैपऊ थाने के हेड कांस्टेबल प्रेमचंद ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि नदी में नवजात का शव दिखाई दे रहा है. इस सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव बाहर निकलवाया. वह एक नवजात बच्ची का शव था, जिसे कपड़े से लपेट कर रखा गया था.

पढ़ें: तालाब किनारे प्लास्टिक के कट्टे में मिला नवजात का शव, मुंह पर बंधा था कपड़ा...सुपका में सनसनी

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने आशंका जताई जा रही है कि नवजात बच्ची की मौत के बाद परिजन अंतिम संस्कार के उद्देश्य से शव को नदी में प्रवाहित कर गए हों, हालांकि, पुलिस अन्य संभावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है. अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि बच्ची की मौत किन परिस्थितियों में हुई और शव को नदी में किसने डाला. पुलिस द्वारा क्षेत्र के सरकारी अस्पताल के प्रसूति वार्ड के रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है, ताकि हाल में हुई डिलीवरी और नवजात की मौत से जुड़े मामलों की जानकारी जुटाई जा सके.

पुलिस जांच में जुटी: पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है. नवजात बच्ची के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है. पोस्टमार्टम कराया जाएगा और अस्पताल के रिकॉर्ड सहित अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस आसपास के गांवों में पूछताछ कर रही है.

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