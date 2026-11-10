धौलपुर में विवाहिता की मौत की झूठी खबर पर बवाल, ससुराल-मायके पक्ष में चले लाठी-डंडे, मां-भाभी हुईं लहूलुहान
सहायक उप निरीक्षक विष्णु कुमार ने बताया-दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.आरोपियों की पहचान की जा रही है.
Published : November 10, 2026 at 6:56 PM IST
धौलपुर: सैपऊ थाना क्षेत्र के मढ़ा गांव में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा हो गया, जब मायके पक्ष को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर विवाहिता की मौत की झूठी खबर दे दी. खबर मिलते ही मायके पक्ष के लोग गुस्से में विवाहिता की ससुराल पहुंच गए. वहां कहासुनी के बाद दोनों पक्ष लाठी-डंडों के साथ आमने-सामने आ गए. मारपीट में विवाहिता की मां और भाभी घायल हो गईं. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों को मारपीट करते देखा जा सकता है.
दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी: सहायक उप निरीक्षक विष्णु कुमार ने बताया- दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
झूठी मौत की खबर से भड़का विवाद: ग्रामीणों के अनुसार, करीब 25 वर्षीय विवाहिता मधु की मौत की खबर उसके मायके टहरी का पुरा पहुंच गई. एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर विवाहिता की मौत की खबर दी थी. खबर मिलते ही मायके पक्ष में हड़कंप मच गया. इसके बाद मायके पक्ष के करीब 10 से 12 लोग मधु की ससुराल मढ़ा गांव पहुंच गए. वहां मधु सकुशल घर में मिली. इस पर ससुराल और मायके पक्ष के लोगों में विवाद हो गया. देखते ही देखते दोनों पक्ष लाठी-डंडे लेकर आमने-सामने हो गए.
दोनों पक्षों ने दर्ज कराया मुकदमा: दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष में विवाहिता मधु की मां कस्तूरी देवी और भाभी राजन देवी घायल हो गईं. मामले की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया. इस घटनाक्रम में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.
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