ETV Bharat / state

धौलपुर में विवाहिता की मौत की झूठी खबर पर बवाल, ससुराल-मायके पक्ष में चले लाठी-डंडे, मां-भाभी हुईं लहूलुहान

ससुराल और मायके पक्ष में मारपीट ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: सैपऊ थाना क्षेत्र के मढ़ा गांव में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा हो गया, जब मायके पक्ष को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर विवाहिता की मौत की झूठी खबर दे दी. खबर मिलते ही मायके पक्ष के लोग गुस्से में विवाहिता की ससुराल पहुंच गए. वहां कहासुनी के बाद दोनों पक्ष लाठी-डंडों के साथ आमने-सामने आ गए. मारपीट में विवाहिता की मां और भाभी घायल हो गईं. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों को मारपीट करते देखा जा सकता है.