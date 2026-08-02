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Panther Attack : रिहायशी इलाके में पैंथर का हमला, गाय का किया शिकार, तीर्थराज मचकुंड के पास दहशत का माहौल

यह है पूरा मामला : कुछ किसान अपने पशुओं को चराने के लिए तीर्थराज मचकुंड के निकट जंगल क्षेत्र में ले गए थे. गाय और भैंसों का झुंड झाड़ियों के बीच घास चर रहा था. इसी दौरान अचानक एक पैंथर वहां पहुंच गया और पहले एक भैंस पर हमला करने का प्रयास किया. किसानों ने लाठियां लेकर शोर मचाया, जिससे भैंस बच गई. प्रत्यक्षदर्शी किसान रमेश ने बताया कि भैंस पर हमला विफल होने के बाद पैंथर ने झुंड में मौजूद एक गाय को निशाना बनाया. उसने गाय की गर्दन को अपने जबड़ों से जकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया.

धौलपुर: राजस्थान के धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अब जंगली जानवर जंगलों तक सीमित नहीं रहकर रिहायशी क्षेत्रों और चरागाहों तक पहुंचने लगे हैं. रविवार को तीर्थराज मचकुंड धाम के समीप एक पैंथर ने घास चर रही गाय पर हमला कर उसे मार डाला. घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों और पशुपालकों में दहशत का माहौल है. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

पैंथर के हमले से गाय की मौके पर ही मौत हो गई. शिकार करने के बाद पैंथर जंगल की ओर भाग गया. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पगमार्क (पदचिह्न) तथा हमले के तरीके के आधार पर पैंथर द्वारा शिकार किए जाने की पुष्टि की. टीम ने आसपास के क्षेत्र का भी निरीक्षण कर ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

वन विभाग ने स्थानीय लोगों और पशुपालकों से अपील की है कि वे अकेले जंगल या झाड़ियों वाले क्षेत्रों में न जाएं तथा पशुओं को समूह में ही चराने ले जाएं. किसी भी वन्यजीव के दिखाई देने पर तत्काल वन विभाग को सूचना दें और स्वयं उसे भगाने या उसके नजदीक जाने का प्रयास न करें.

धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद क्षेत्र में पैंथर सहित अन्य वन्यजीवों की आवाजाही बढ़ी है. तीर्थराज मचकुंड और इसके आसपास के जंगलों में पहले भी पैंथर की मौजूदगी और पशुओं पर हमले की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं के कारण ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है और वे वन विभाग से नियमित निगरानी तथा प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं.

उधर इस घटना को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि आबादी क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट होने से लोगों में भय का माहौल है. वन विभाग की टीम निगरानी रख रही है.