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बाघिन टी-117 की चहलकदमी कैमरे में कैद, रिझोनी वनखंड में दिखी हलचल

धौलपुर से करौली तक फैले जंगलों में करीब चार से पांच बाघ-बाघिनों की गतिविधियां दर्ज की जाती रही हैं.

Tigress T-117 caught on camera.
बाघिन टी-117 कैमरे में कैद (Etv Bharat Dholpur Source Forest Department)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2026 at 2:24 PM IST

2 Min Read
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धौलपुर : सरमथुरा वन क्षेत्र के रिझोनी वनखंड में बाघिन टी-117 की चहलकदमी कैमरा ट्रैप में कैद हुई है. रेंजर देवेंद्र चौहान ने बताया कि रिझोनी वनखंड में युवा बाघिन टी-117 की गतिविधियां कैमरा ट्रैप में दर्ज हुई हैं. बाघिन पिछले कुछ समय से अपने शावक के साथ विचरण कर रही थी. इस दौरान उसने शावक को शिकार करने, खतरे को भांपने और जंगल की परिस्थितियों के अनुरूप खुद को सुरक्षित रखते हुए जीवन जीने की जरूरी सीख दी. अब शावक के स्वतंत्र रूप से विचरण करने के बाद बाघिन अलग क्षेत्र में मूवमेंट करती नजर आ रही है.

टी-117 के साथ टी-116 का भी रहता है मूवमेंट: वन विभाग के अनुसार रिझोनी सहित आसपास के जंगलों में बाघिन टी-117 के साथ बाघ टी-116 की गतिविधियां भी समय-समय पर देखने को मिलती हैं. बारिश का दौर समाप्त होने के बाद आने वाले दिनों में टाइगर रिजर्व के जंगलों में बाघ-बाघिनों समेत अन्य वन्यजीवों का मूवमेंट और अधिक दिखाई देने की उम्मीद है. धौलपुर से करौली तक फैले जंगलों में करीब चार से पांच बाघ-बाघिनों की गतिविधियां दर्ज की जाती रही हैं.

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वन्यजीवों के लिए अनुकूल है टाइगर रिजर्व का प्राकृतिक वातावरण : धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व का जंगल प्राकृतिक रूप से वन्यजीवों के लिए अनुकूल माना जाता है. यहां पहाड़ी भूभाग, घना वन क्षेत्र, जल स्रोत और पर्याप्त प्राकृतिक आवास वन्यजीवों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराते हैं. यही वजह है कि क्षेत्र में बाघों के साथ-साथ तेंदुआ, भालू और हिरण सहित विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों की गतिविधियां लगातार सामने आ रही हैं. वन विभाग द्वारा कैमरा ट्रैप और गश्त के माध्यम से इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.

कैमरे में कैद टी-117 की तस्वीर ने बढ़ाई उम्मीद: रिझोनी के जंगल में टी-117 की तस्वीर सामने आने से वन विभाग के साथ वन्यजीव प्रेमियों में भी उत्साह है. लंबे समय बाद खुले जंगल में बाघिन की सक्रिय मौजूदगी रिकॉर्ड होना टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की निरंतरता और प्राकृतिक आवास की स्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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