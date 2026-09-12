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धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व विरोध: 32वें दिन उग्र हुआ आंदोलन, हाईवे जाम और पुलिस पर पथराव

विरोध में पथराव और तोड़फोड़ ( ETV Bharat Dholpur )