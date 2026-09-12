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धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व विरोध: 32वें दिन उग्र हुआ आंदोलन, हाईवे जाम और पुलिस पर पथराव

टाइगर रिजर्व के विरोध में चल रहा धरना शनिवार को उग्र हो गया. हाईवे जाम और पथराव के बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया..

विरोध में पथराव और तोड़फोड़
विरोध में पथराव और तोड़फोड़ (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 12, 2026 at 8:05 PM IST

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धौलपुर: टाइगर रिजर्व के गठन के विरोध में सरमथुरा क्षेत्र में पिछले 32 दिनों से ग्रामीणों का धरना चल रहा था. लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से बैठे ग्रामीणों का सब्र आखिरकार टूट गया. सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और उन्होंने धौलपुर-करौली हाईवे पर सरमथुरा में जाम लगा दिया, जिससे पूरे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था ठप हो गई.

पुलिस से टकराव, तोड़फोड़ और पथराव: पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि हाईवे पर जाम की सूचना मिलते ही हालात को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौके के लिए रवाना किया गया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प और तनाव की स्थिति बन गई. शाम के समय आक्रोशित भीड़ ने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की और सरमथुरा कस्बे के बाजार क्षेत्र में दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी. उग्र भीड़ द्वारा किए गए भारी पथराव में पुलिस के वाहन और एक राजस्थान रोडवेज बस क्षतिग्रस्त हो गए.

पुलिस अधीक्षक विकास सागवान (ETV Bharat Dholpur)

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कुछ लोगों को हिरासत में लिया: स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हाईवे पर लगाए गए जाम को खुलवाया और यातायात को सुचारू कराया. पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि प्रदर्शन और उपद्रव कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है.

ग्रामीणों की नाराजगी: ग्रामीण लंबे समय से टाइगर रिजर्व के गठन और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर विरोध कर रहे हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर लगातार धरना दिया जा रहा था, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई अपेक्षित समाधान नहीं होने के कारण ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही थी, जो शनिवार को इस उग्र रूप में सामने आई. घटना के बाद से सरमथुरा क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. एहतियात के तौर पर बाजार और सभी संवेदनशील स्थानों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस-प्रशासन की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.

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