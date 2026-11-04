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धौलपुर में चुनाव चिन्ह आवंटन पर बवाल, VDO से मारपीट...तीन ग्राम पंचायतों में सरपंच निर्विरोध निर्वाचित

उपद्रवियों को पकड़ती पुलिस ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत झीलरा में पंच और सरपंच चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह आवंटन के दौरान बुधवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक सरपंच प्रत्याशी के समर्थकों ने पोलिंग पार्टी के साथ विवाद कर दिया. देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और गुस्साए समर्थकों ने ग्राम विकास अधिकारी के साथ मारपीट कर दी. घटना के बाद मतदान केंद्र पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई.