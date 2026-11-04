धौलपुर में चुनाव चिन्ह आवंटन पर बवाल, VDO से मारपीट...तीन ग्राम पंचायतों में सरपंच निर्विरोध निर्वाचित
ग्राम पंचायत झीलरा में चुनाव चिन्ह आवंटन के दौरान बवाल. वहीं, ग्राम पंचायत निनोखर, नगर और खेड़ा में सरपंच पद का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है.
Published : November 4, 2026 at 8:52 PM IST
धौलपुर: जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत झीलरा में पंच और सरपंच चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह आवंटन के दौरान बुधवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक सरपंच प्रत्याशी के समर्थकों ने पोलिंग पार्टी के साथ विवाद कर दिया. देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और गुस्साए समर्थकों ने ग्राम विकास अधिकारी के साथ मारपीट कर दी. घटना के बाद मतदान केंद्र पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई.
सैपऊ थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही सीओ मनोहर लाल के साथ वे भी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. वहां स्थिति संभालते हुए हंगामा कर रहे लोगों को मौके से खदेड़ दिया. इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया है, जबकि घटना में शामिल कुछ अन्य लोग मौके से फरार हो गए.
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सीओ मनोहर लाल ने बताया कि ग्राम पंचायत झीलरा में चुनाव चिन्ह आवंटन को लेकर विवाद हुआ था. इस दौरान कुछ लोगों ने पोलिंग पार्टी के साथ झगड़ा किया और ग्राम विकास अधिकारी के साथ मारपीट की. पुलिस की ओर से मामले में उपद्रव करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है. मौके से कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है. घटना के बाद मतदान केंद्र पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह का व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच पंच और सरपंच पद के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के प्रयास किए जा रहे हैं.
तीन सरपंच निर्विरोध निर्वाचित: धौलपुर पंचायत समिति की नैनोखर ग्राम पंचायत में बुधवार को निर्वाचन आयोग की टीम की मौजूदगी में पंचायत मुख्यालय पर सरपंच पद के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराई गई. इस दौरान ग्रामीणों की आपसी सहमति से नर्मदा देवी कल्ला कुशवाहा ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष सरपंच पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया.निर्धारित समय के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें नर्मदा देवी का नामांकन पत्र वैध पाया गया.
सरपंच पद के लिए किसी अन्य प्रत्याशी की ओर से नामांकन दाखिल नहीं किए जाने के कारण निर्वाचन प्रक्रिया के तहत रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें नैनोखर ग्राम पंचायत का निर्विरोध सरपंच निर्वाचित घोषित कर दिया. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि ग्राम पंचायत निनोखर, नगर और खेड़ा में सरपंच पद का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है. जिले की 123 ग्राम पंचायतों पर अब सरपंच का चुनाव कराया जाएगा.
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