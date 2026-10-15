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21 मामलों में नामजद हिस्ट्रीशीटर ने जेल में किया हंगामा, खाना बांटते समय कैदियों से मारपीट, जेल प्रहरी को दांतों से काटा

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: जिला कारागृह धौलपुर में बंद एक हिस्ट्रीशीटर ने खाना वितरण के दौरान जमकर हंगामा किया. दूसरे बंदियों से कहासुनी के बाद वह मारपीट पर उतारू हो गया. बीच-बचाव करने पहुंचे जेल प्रहरियों के साथ भी आरोपी ने कथित तौर पर मारपीट की. इस दौरान आरोपी ने जेल प्रहरी नरेश के हाथ पर काट लिया, जिससे वह घायल हो गया. घटना के बाद पीड़ित प्रहरी की शिकायत पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है. जेल सुपरिंटेंडेंट सुमन मीणा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.