21 मामलों में नामजद हिस्ट्रीशीटर ने जेल में किया हंगामा, खाना बांटते समय कैदियों से मारपीट, जेल प्रहरी को दांतों से काटा
जेल सुपरिंटेंडेंट सुमन मीणा ने बताया- आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है.मामले की जांच की जा रही है.
Published : October 15, 2026 at 3:59 PM IST
धौलपुर: जिला कारागृह धौलपुर में बंद एक हिस्ट्रीशीटर ने खाना वितरण के दौरान जमकर हंगामा किया. दूसरे बंदियों से कहासुनी के बाद वह मारपीट पर उतारू हो गया. बीच-बचाव करने पहुंचे जेल प्रहरियों के साथ भी आरोपी ने कथित तौर पर मारपीट की. इस दौरान आरोपी ने जेल प्रहरी नरेश के हाथ पर काट लिया, जिससे वह घायल हो गया. घटना के बाद पीड़ित प्रहरी की शिकायत पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है. जेल सुपरिंटेंडेंट सुमन मीणा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.
जेल परिसर में कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति रही: सुमन मीणा के अनुसार, जिला कारागृह धौलपुर के वार्ड नंबर 10 में 4 अक्टूबर को शाम करीब 5 बजे बंदियों को खाना बांटा जा रहा था. इसी दौरान बंदी अजीत उर्फ बनिया की अन्य बंदियों से कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि वह दूसरे बंदियों के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गया. स्थिति बिगड़ती देख जेल प्रहरी मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर आरोपी को पकड़कर जेलर के पास ले गए.
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जेल प्रहरी नरेश के साथ मारपीट: आरोप है कि जेलर के सामने पहुंचने के बाद भी हिस्ट्रीशीटर का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह और उग्र हो गया. इसी दौरान उसने जेल प्रहरी नरेश के साथ मारपीट की और उसके हाथ में काट लिया, जिससे प्रहरी घायल हो गया. घटना के बाद जेल परिसर में कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई, जिसे बाद में जेल स्टाफ ने संभाला.
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21 मामलों में नामजद है हिस्ट्रीशीटर अजीत उर्फ बनिया: जेल प्रशासन की ओर से भेजे गए पत्र के अनुसार, आरोपी अजीत उर्फ बनिया पुत्र दामोदर, निवासी बसई सीनम, धौलपुर के खिलाफ 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं.घटना के बाद जेल प्रशासन ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को पत्र भेजा है. वहीं, पीड़ित जेल प्रहरी नरेश की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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