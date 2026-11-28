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धौलपुर में हैवान बना पति: अवैध संबंधों के शक में पत्नी की पीट-पीटकर की निर्मम हत्या, वारदात के बाद आरोपी फरार

आंगई थाना, धौलपुर ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर. जिले के आंगई थाना क्षेत्र के चिलाखुर गांव में करीब 35 वर्षीय एक विवाहिता की उसके पति ने अवैध संबंधों के शक में पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी. इस सनसनीखेज घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मामले की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर शव को अपने कब्जे में ले लिया. मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव अंतिम संस्कार के लिए मृतका के भाई को सुपुर्द कर दिया गया है.