धौलपुर में हैवान बना पति: अवैध संबंधों के शक में पत्नी की पीट-पीटकर की निर्मम हत्या, वारदात के बाद आरोपी फरार
आंगई थाना क्षेत्र स्थित चिलाखुर गांव में एक पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी 35 वर्षीय पत्नी की पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी.
Published : November 28, 2026 at 7:02 PM IST
धौलपुर. जिले के आंगई थाना क्षेत्र के चिलाखुर गांव में करीब 35 वर्षीय एक विवाहिता की उसके पति ने अवैध संबंधों के शक में पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी. इस सनसनीखेज घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मामले की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर शव को अपने कब्जे में ले लिया. मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव अंतिम संस्कार के लिए मृतका के भाई को सुपुर्द कर दिया गया है.
अवैध संबंध के शक में हत्या: थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि चिलाखुर गांव निवासी धर्म सिंह जाटव ने अपनी 35 वर्षीय पत्नी गोलो की बेरहमी से हत्या की है. उन्होंने बताया कि धर्म सिंह अपनी पत्नी के चरित्र और अवैध संबंधों को लेकर शक करता था. इसी वजह से परिवार में अक्सर गृह क्लेश रहता था और पति धर्म सिंह पत्नी के साथ आए दिन मारपीट भी करता था. अवैध संबंधों के शक में धर्म सिंह ने किसी भारी या अज्ञात हथियार से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी.
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भाई की शिकायत पर मामला दर्ज: थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है. मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से महत्वपूर्ण नमूने और साक्ष्य एकत्रित किए हैं. महिला का शव घर के भीतर खून से लथपथ अवस्था में बरामद हुआ था. पुलिस ने मायके पक्ष की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया है. मृतका के भाई की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
वारदात के बाद आरोपी पति फरार: थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि पत्नी की हत्या करने के बाद से आरोपी पति मौके से फरार हो गया है. पुलिस की अलग-अलग टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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