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मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई, धौलपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 600 किलो दूषित मावा और 45 किलो एक्सपायरी घी कराया नष्ट

600 किलो दूषित और दुर्गंधयुक्त मावा नष्ट करवाया ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: दीपावली पर शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. गुरुवार को खाद्य सुरक्षा दल ने मनियां क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 600 किलो दूषित और दुर्गंधयुक्त मावा तथा 45 किलो एक्सपायरी वनस्पति घी नष्ट करवाया. टीम ने दो प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर मावा, दूध, क्रीम और खाद्य तेल के नमूने भी लिए. कार्रवाई के बाद खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया.

मावा प्लांट पर मिली बड़ी मात्रा में दूषित सामग्री: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्म सिंह मीणा ने बताया- आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण अविचल चतुर्वेदी और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर जिलेभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. खाद्य सुरक्षा दल ने मनियां क्षेत्र के कुरसेड़ा खुर्द जसुपुरा स्थित मावा प्लांट का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान दल ने मावा, मिश्रित दूध, रिफाइंड पामोलीन तेल और क्रीम के नमूने लिए. मौके पर करीब 600 किलोग्राम मावा दूषित एवं दुर्गंधयुक्त पाया गया. खाद्य सुरक्षा दल ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए गड्ढा खुदवाकर इस मावे को नष्ट करवाया, ताकि इसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों के निर्माण या बिक्री में नहीं किया जा सके. इसी दौरान प्लांट पर करीब 45 किलोग्राम एक्सपायरी वनस्पति घी भी मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट करवाया गया.