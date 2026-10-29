मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई, धौलपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 600 किलो दूषित मावा और 45 किलो एक्सपायरी घी कराया नष्ट
सीएमएचओ डॉ. मीणा ने बताया- अभियान के दौरान लिए गए सभी खाद्य नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जा रहा है.
Published : October 29, 2026 at 7:35 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 8:29 PM IST
धौलपुर: दीपावली पर शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. गुरुवार को खाद्य सुरक्षा दल ने मनियां क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 600 किलो दूषित और दुर्गंधयुक्त मावा तथा 45 किलो एक्सपायरी वनस्पति घी नष्ट करवाया. टीम ने दो प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर मावा, दूध, क्रीम और खाद्य तेल के नमूने भी लिए. कार्रवाई के बाद खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया.
मावा प्लांट पर मिली बड़ी मात्रा में दूषित सामग्री: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्म सिंह मीणा ने बताया- आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण अविचल चतुर्वेदी और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर जिलेभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. खाद्य सुरक्षा दल ने मनियां क्षेत्र के कुरसेड़ा खुर्द जसुपुरा स्थित मावा प्लांट का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान दल ने मावा, मिश्रित दूध, रिफाइंड पामोलीन तेल और क्रीम के नमूने लिए. मौके पर करीब 600 किलोग्राम मावा दूषित एवं दुर्गंधयुक्त पाया गया. खाद्य सुरक्षा दल ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए गड्ढा खुदवाकर इस मावे को नष्ट करवाया, ताकि इसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों के निर्माण या बिक्री में नहीं किया जा सके. इसी दौरान प्लांट पर करीब 45 किलोग्राम एक्सपायरी वनस्पति घी भी मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट करवाया गया.
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दूसरी डेयरी से भी लिए मावा और क्रीम के नमूने: खाद्य सुरक्षा दल ने अभियान के तहत कुरसेड़ा कला, तहसील मनियां स्थित डेयरी एवं मावा प्रोडक्ट का भी निरीक्षण किया. यहां से मावा और क्रीम के नमूने लेकर जांच के लिए संग्रहित किए गए. सीएमएचओ डॉ. मीणा ने बताया कि अभियान के दौरान लिए गए सभी खाद्य नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जा रहा है. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
दीपावली तक जारी रहेगा विशेष अभियान: डॉ. मीणा ने कहा-दीपावली के दौरान दूध, मावा, पनीर, मिठाइयों, खाद्य तेल और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में मिलावट की आशंका को देखते हुए विभाग पूरी सतर्कता के साथ निगरानी कर रहा है. आमजन को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों पदम सिंह परमार, वीरेंद्र परिहार, रविंद्र मीणा एवं दीक्षा के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा संदिग्ध खाद्य पदार्थों की जांच, नमूनीकरण और प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है. खाद्य कारोबारियों को निर्धारित मानकों के अनुसार खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण और विक्रय करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
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मिलावट मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई: खाद्य पदार्थों में मिलावट, दूषित सामग्री के इस्तेमाल या खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करें.
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