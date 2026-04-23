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मिट्टी उठाने पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, फायरिंग में तीन को लगे गोली के छर्रे, चार अन्य घायल

राजस्थान के धौलपुर में बवाल. भर्त के लिए मिट्टी उठाने पर दो पक्षों में हुई फायरिंग से फैली सनसनी. जानिए पूरा मामला...

Dholpur Firing Case
अस्पताल में भर्ती घायल (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 23, 2026 at 6:47 PM IST

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धौलपुर: जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गांव ध्वजपुरा में सिवायचक भूमि से मिट्टी उठाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि गांव में आकर दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए और दोनों ओर से हुई फायरिंग में 7 लोग घायल हो गए. घायलों में तीन लोगों के छर्रे लगे हैं. फायरिंग होने की सूचना पर कंचनपुर थाना पुलिस सहित सैंपऊ पुलिस एवं सीओ अनूप कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने झगड़े पर नियंत्रण करते हुए दोनों पक्षों के घायलों को धौलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है. यहां से एक घायल को एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के लिए रेफर किया गया है.

सीओ अनूप कुमार ने बताया कि दोनों पक्ष के तीन लोगों को 12 बोर के छर्रे लगे हैं. अभी किसी पक्ष की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है चार लोगों को इस मामले में डिटेन किया गया है. जानकारी के अनुसार गांव के विद्याराम परमार फौजी अपने मकान में भर्त कर रहा था. भर्त के लिए जंगल में सिवायचक जमीन से ट्रैक्टर से मिट्टी लाई जा रही थी.

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दूसरे पक्ष के देवहंस व उसके पुत्र रघुवीर के द्वारा मिट्टी उठाने का विरोध किया गया. इस दौरान मिट्टी ढो रहे ट्रैक्टर चालकों से देवांश और रघुवीर का विवाद हो गया. इसी बात पर आकर दोनों पक्ष गांव में आमने-सामने हो गए. दोनों ओर से हुई फायरिंग में भोला, सुनील, जीतू कल्ला, बंटू और दूसरे पक्ष के देवहंस और रघुवीर को छर्रे लगने की जानकारी सामने आ रही है. घायलों में जीतू जादौन को गंभीर हालत होने पर रेफर किया गया है. पुलिस द्वारा देव हंस रघुवीर और जीतू जादौन को घायल होना बताया है.

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फायरिंग से मच गया हड़कंप : दोनों पक्षों में हुए खूनी संघर्ष एवं फायरिंग से गांव में हड़कंप मच गया. गांव में दहशत का माहौल बन गया. मामले की खबर मिलने के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेकर घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया. डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि चार लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है. अभी तक किसी भी पक्ष द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं कराया है. पुलिस घायलों का मेडिकल करवा रही है. जांच कर मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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CRITICALLY INJURED
फायरिंग में 7 लोग घायल
DHOLPUR BLOODY CONFLICT

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