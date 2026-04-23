ETV Bharat / state

मिट्टी उठाने पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, फायरिंग में तीन को लगे गोली के छर्रे, चार अन्य घायल

अस्पताल में भर्ती घायल ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गांव ध्वजपुरा में सिवायचक भूमि से मिट्टी उठाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि गांव में आकर दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए और दोनों ओर से हुई फायरिंग में 7 लोग घायल हो गए. घायलों में तीन लोगों के छर्रे लगे हैं. फायरिंग होने की सूचना पर कंचनपुर थाना पुलिस सहित सैंपऊ पुलिस एवं सीओ अनूप कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने झगड़े पर नियंत्रण करते हुए दोनों पक्षों के घायलों को धौलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है. यहां से एक घायल को एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के लिए रेफर किया गया है. सीओ अनूप कुमार ने बताया कि दोनों पक्ष के तीन लोगों को 12 बोर के छर्रे लगे हैं. अभी किसी पक्ष की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है चार लोगों को इस मामले में डिटेन किया गया है. जानकारी के अनुसार गांव के विद्याराम परमार फौजी अपने मकान में भर्त कर रहा था. भर्त के लिए जंगल में सिवायचक जमीन से ट्रैक्टर से मिट्टी लाई जा रही थी. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Dholpur)