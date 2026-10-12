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धौलपुर: फाइनेंस कर्मी को बदमाशों ने मारी गोली, हेलमेट पार कर सिर में घुसी, डेढ़ लाख रुपए लूटकर फरार

धौलपुर: जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र में सोमवार को दिनदहाड़े लूट की वारदात सामने आई है. बरखेड़ा गांव के नजदीक बाइक सवार तीन बदमाशों ने भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को हथियार की नोक पर लूट लिया. बदमाशों ने कर्मचारी से करीब डेढ़ लाख रुपए की नकदी लूटी है. विरोध करने पर बदमाशों ने उसके सिर पर गोली मार दी, जो हेलमेट को भेदते हुए सिर में जा लगी. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. वारदात के बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए. सूचना पर सैपऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में नाकाबंदी कर तलाश शुरू कर दी है.

बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस: सैपऊ थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया- सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है. क्षेत्र में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश की जा रही है. मामले में रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रिकवरी कर लौट रहा था फाइनेंसकर्मी: भारत फाइनेंस कंपनी में कार्यरत योगेश कुमार ने बताया- वह आज दोपहर बरखेड़ा गांव में बकाया राशि की रिकवरी करने गया था. उसने तीन स्थानों से करीब डेढ़ लाख रुपए की राशि एकत्र की थी. इसके बाद वह नकदी लेकर सैपऊ स्थित कंपनी की शाखा में लौट रहा था. इसी दौरान बरखेड़ा गांव से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर पीछे से आए बाइक सवार तीन बदमाशों ने उसकी बाइक को ओवरटेक कर रास्ता रोक लिया और उसके सिर में गोली मार दी. गोली हेलमेट को भेदकर सिर में जा लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा.

नकदी से भरा बैग लूटकर फरार हुए बदमाश, घायल कर्मचारी अस्पताल में भर्ती: योगेश कुमार ने बताया कि गोली मारने के बाद बदमाश उसके पास मौजूद रिकवरी का बैग लूटकर फरार हो गए. बैग में करीब डेढ़ लाख रुपए की नकदी थी. वारदात के बाद घायल कर्मचारी की सूचना पर पुलिस हरकत में आई और घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया. पुलिस ने घायल योगेश कुमार को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कराई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका था. वारदात के दौरान हेलमेट ने फाइनेंस कर्मचारी की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई. बदमाशों ने सीधे उसके सिर को निशाना बनाकर गोली चलाई थी. गोली हेलमेट को भेदते हुए सिर में जा लगी.

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