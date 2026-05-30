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'सुपर डॉन' की धमकी! सर्राफा व्यापारी से फोन पर मांगी 20 लाख की रंगदारी, व्यापारियों में भारी आक्रोश

धौलपुर: जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं. बाड़ी शहर में एक सर्राफा व्यापारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. घटना के बाद व्यापारिक वर्ग में भारी आक्रोश व्याप्त है, वहीं पीड़ित परिवार भय के माहौल में जीने को मजबूर है.

बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शहर के छपैटी पाड़ा निवासी सर्राफा व्यापारी मोहनलाल मित्तल पुत्र शिव प्रसाद मित्तल के मोबाइल फोन पर एक बदमाश ने कॉल किया. आरोपी ने खुद को बाड़ी शहर का 'सुपर डॉन' बताते हुए व्यापारी को अश्लील गालियां दीं और 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी. आरोपी ने पैसे नहीं देने पर व्यापारी और उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने तथा जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़ित व्यापारी ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया. व्यापारी ने पुलिस को धमकी भरे कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी है. रिकॉर्डिंग में आरोपी खुलेआम गाली-गलौज करते हुए रंगदारी मांगता सुनाई दे रहा है.