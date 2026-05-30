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'सुपर डॉन' की धमकी! सर्राफा व्यापारी से फोन पर मांगी 20 लाख की रंगदारी, व्यापारियों में भारी आक्रोश

पुलिस मोबाइल नंबर और ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपी की पहचान का प्रयास कर रही है.

extortion of bullion trader
पुलिस में दी गई रिपोर्ट के साथ पीड़ित व्यापारी (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 8:18 AM IST

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धौलपुर: जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं. बाड़ी शहर में एक सर्राफा व्यापारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. घटना के बाद व्यापारिक वर्ग में भारी आक्रोश व्याप्त है, वहीं पीड़ित परिवार भय के माहौल में जीने को मजबूर है.

बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शहर के छपैटी पाड़ा निवासी सर्राफा व्यापारी मोहनलाल मित्तल पुत्र शिव प्रसाद मित्तल के मोबाइल फोन पर एक बदमाश ने कॉल किया. आरोपी ने खुद को बाड़ी शहर का 'सुपर डॉन' बताते हुए व्यापारी को अश्लील गालियां दीं और 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी. आरोपी ने पैसे नहीं देने पर व्यापारी और उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने तथा जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़ित व्यापारी ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया. व्यापारी ने पुलिस को धमकी भरे कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी है. रिकॉर्डिंग में आरोपी खुलेआम गाली-गलौज करते हुए रंगदारी मांगता सुनाई दे रहा है.

पढ़ें: ज्वैलर को वॉइस नोट भेजकर मांगी पांच करोड़ की रंगदारी, रोहित गोदारा-वीरेंद्र चारण के नाम से धमकी

पुलिस थाने में मामला दर्ज: व्यापारियों का कहना है कि लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से व्यापारिक वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहा है. व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़ित सर्राफा व्यापारी मोहनलाल मित्तल की तहरीर रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सीआई शर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा मोबाइल नंबर और ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा.

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