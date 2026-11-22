दिसंबर में अल नीनो दिखा सकता है असर, धौलपुर में सरसों-गेहूं की फसल पर किसानों की बढ़ी चिंता
सरसों-गेहूं की उपज को लेकर किसानों की निगाह दिसंबर के मौसम में अल नीनो इफेक्ट पर टिक गई है. पढ़िए नीरज शर्मा की रिपोर्ट.
Published : November 22, 2026 at 10:01 PM IST|
Updated : November 22, 2026 at 10:09 PM IST
धौलपुर: जिले में इस बार मानसून किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. औसत से अधिक बारिश होने के कारण खरीफ की फसलें अच्छी रहीं, वहीं जिले के प्रमुख बांध भी पानी से लबालब हो गए हैं. इसका सीधा फायदा अब रबी की फसलों को मिल रहा है. खेतों में सरसों, गेहूं, चना और मटर की फसलें फिलहाल अच्छी स्थिति में हैं. हालांकि, दिसंबर में 'अल नीनो' की संभावित सक्रियता और मौसम में बदलाव की आशंका ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. तापमान में असामान्य उतार-चढ़ाव, बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचने का डर बना हुआ है.
खरीफ सीजन के दौरान जिले में अल नीनो का कोई प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला. पर्याप्त बारिश होने से बाजरा, ज्वार, ग्वार, दलहन और तिलहन की फसलों को अनुकूल परिस्थितियां मिलीं. अब रबी सीजन की शुरुआत भी बेहतर हुई है, जिससे किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद है, लेकिन मौसम विशेषज्ञों की ओर से दिसंबर में अल नीनो के असर की आशंका जताए जाने के बाद किसानों की निगाहें मौसम के मिजाज पर टिकी हैं.
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दिसंबर में तापमान का उतार-चढ़ाव बन सकता है चुनौती: कृषि अधिकारी धर्मेंद्र सिंह के अनुसार, अल नीनो प्रशांत महासागर की समुद्री सतह के तापमान में सामान्य से अधिक वृद्धि से जुड़ी एक मौसमी घटना है. इसका असर वैश्विक मौसम चक्र पर पड़ता है, जिससे बारिश और तापमान के पैटर्न में बदलाव आ सकता है. मौसम विशेषज्ञों ने दिसंबर 2026 के दौरान अल नीनो की सक्रियता बढ़ने की संभावना जताई है. हालांकि, धौलपुर में इसका वास्तविक प्रभाव स्थानीय मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक, सरसों में फूल और फलियां बनते समय तापमान में अचानक बदलाव या बेमौसम बारिश होने से उत्पादन घट सकता है. वहीं, आगे चलकर तापमान बढ़ने पर गेहूं में दाना भरने की प्रक्रिया और गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका रहेगी. यदि इस दौरान ओलावृष्टि होती है, तो खेतों में खड़ी फसलों को सीधा नुकसान पहुंच सकता है.
औसत से 15.51 मिमी अधिक बारिश, बांधों में भरपूर पानी: इस बार मानसून धौलपुर जिले पर मेहरबान रहा है. सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता भूपेंद्र मीणा ने बताया कि जिले में मानसून सीजन की सामान्य बारिश 650.50 मिमी है, जबकि इस बार 666.01 मिमी बारिश दर्ज की गई है. यानी औसत से 15.51 मिमी अधिक बारिश हुई है. इससे पहले वर्ष 2025 में भी जिले में करीब 1200 मिमी बारिश हुई थी. लगातार अच्छी बारिश से जिले का सबसे बड़ा पार्वती बांध अपनी कुल भराव क्षमता 223.40 मीटर तक भर चुका है. इसके अलावा उर्मिला सागर, रामसागर, तालाब शाही और हुसैनपुर बांध भी पानी से लबालब हैं.
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70 हजार हेक्टेयर भूमि को मिलेगा लाभ: रबी की फसलों की सिंचाई के लिए पार्वती बांध की मुख्य नहर में पानी छोड़ दिया गया है. इससे सैंपऊ, बसेड़ी और धौलपुर उपखंड की करीब 25 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई हो सकेगी. वहीं, उर्मिला सागर, रामसागर, हुसैनपुर और तालाब शाही बांधों से बाड़ी, सरमथुरा और धौलपुर उपखंड की करीब 45 हजार हेक्टेयर भूमि को पानी उपलब्ध कराया जाता है. इस तरह जिले के बांधों से कुल 70 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे किसानों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा.
मार्च तक सिंचाई के लिए पानी देने की तैयारी: सिंचाई विभाग के अनुसार, गेहूं और चने की फसल मार्च महीने तक पकने की स्थिति में पहुंचती है. ऐसे में विभाग ने फसलों की जरूरत के मुताबिक मार्च तक नहरों से पानी उपलब्ध कराने की तैयारी की है. फिलहाल जिले में पर्याप्त नमी और सिंचाई के पानी ने रबी की फसलों के लिए मजबूत आधार तैयार कर दिया है. कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही सिंचाई, उर्वरक और फसल संरक्षण के फैसले लें. साथ ही, खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें और फसलों में रोगों के लक्षणों की नियमित निगरानी करें, ताकि अच्छी पैदावार सुनिश्चित हो सके.
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