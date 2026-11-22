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दिसंबर में अल नीनो दिखा सकता है असर, धौलपुर में सरसों-गेहूं की फसल पर किसानों की बढ़ी चिंता

अल नीनो दिखा सकता है असर! ( ETV Bharat GFX )

धौलपुर: जिले में इस बार मानसून किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. औसत से अधिक बारिश होने के कारण खरीफ की फसलें अच्छी रहीं, वहीं जिले के प्रमुख बांध भी पानी से लबालब हो गए हैं. इसका सीधा फायदा अब रबी की फसलों को मिल रहा है. खेतों में सरसों, गेहूं, चना और मटर की फसलें फिलहाल अच्छी स्थिति में हैं. हालांकि, दिसंबर में 'अल नीनो' की संभावित सक्रियता और मौसम में बदलाव की आशंका ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. तापमान में असामान्य उतार-चढ़ाव, बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचने का डर बना हुआ है.

खरीफ सीजन के दौरान जिले में अल नीनो का कोई प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिला. पर्याप्त बारिश होने से बाजरा, ज्वार, ग्वार, दलहन और तिलहन की फसलों को अनुकूल परिस्थितियां मिलीं. अब रबी सीजन की शुरुआत भी बेहतर हुई है, जिससे किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद है, लेकिन मौसम विशेषज्ञों की ओर से दिसंबर में अल नीनो के असर की आशंका जताए जाने के बाद किसानों की निगाहें मौसम के मिजाज पर टिकी हैं.