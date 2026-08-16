दमोह झरने की सैर पड़ी भारी, तेज बहाव में फंसे 100 पर्यटक, 4 घंटे के रेस्क्यू के बाद सभी सुरक्षित
धौलपुर के दमोह झरने पर भारी बारिश से पानी बढ़ने के कारण करीब 100 पर्यटक फंस गए, जिन्हें प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला.
Published : August 16, 2026 at 8:43 AM IST
धौलपुर : सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध दमोह झरना शनिवार को तेज बारिश के बीच पर्यटकों के लिए मुसीबत का सबब बन गया. झरना देखने पहुंचे करीब 70 से 100 युवक वापस लौटते समय अचानक बढ़े पानी के तेज बहाव के कारण रास्ते में फंस गए. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया. करीब चार घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद देर रात सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.सरमथुरा थाना प्रभारी कैलाश कुमार ने बताया कि फंसे लोगों को ग्रामीणों और SDRF के सहयोग से सुरक्षित बाहर निकाला गया.
जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में युवक दमोह झरना देखने पहुंचे थे. झरने का नजारा देखने के बाद जब वे वापस लौट रहे थे, इसी दौरान क्षेत्र में तेज बारिश शुरू हो गई. पहाड़ी इलाकों से पानी तेजी से नीचे आने के कारण रास्ते में पड़ने वाली बरसाती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और पानी का बहाव तेज हो गया। इसके चलते करीब 70 से 100 युवक बीच रास्ते में फंस गए और उनके आगे निकलने का रास्ता बंद हो गया.
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घटना की सूचना मिलते ही सरमथुरा थाना पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद SDRF की टीम को भी बुलाया गया. स्थानीय ग्रामीणों ने भी रेस्क्यू अभियान में पुलिस और SDRF का सहयोग किया. मौके पर SDM समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और लगातार राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी करते रहे. कई घंटे की मशक्कत के बाद फंसे हुए लोगों को रस्सियों और ट्रैक्टर की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया. देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया. रेस्क्यू के दौरान मौके पर ग्रामीणों की भी बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई थी.
बारिश में अचानक उफान पर आ जाती है बरसाती नदी : दमोह झरना जाने वाले रास्ते में झरने से पहले एक बरसाती नदी पड़ती है. सामान्य दिनों में इस नदी में पानी का बहाव बेहद कम रहता है, लेकिन तेज बारिश होने पर आसपास के पहाड़ी इलाकों से पानी तेजी से बहकर नदी में पहुंचता है. इसके चलते नदी थोड़े ही समय में उफान पर आ जाती है और रास्ते में पानी का तेज बहाव शुरू हो जाता है. ऐसे में यहां पर्यटकों के लिए खतरा पैदा हो जाता है. सरमथुरा थाना प्रभारी कैलाश कुमार ने पर्यटकों से अपील की है कि बारिश के दौरान दमोह झरना और अन्य जलप्रपात एवं बरसाती नदी वाले क्षेत्रों में जाने से बचें. मौसम साफ होने तक लोग ऐसी जोखिम वाली जगहों से दूरी बनाए रखें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें.
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