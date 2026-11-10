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Dholpur Crime : युवक की संदिग्ध मौत, भाई का आरोप- सुबह 5 बजे दोस्त घर में घुसा और गोली मारकर भागा

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: शहर की बजरंग कॉलोनी में 22 वर्षीय युवक मुकेश कुमार की सिर में गोली लगने से संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. युवक का शव मकान की दूसरी मंजिल पर कमरे में खून से लथपथ पड़ा था. घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर FSL टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए हैं. शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. मृतक के भाई ने दोस्तों पर हत्या के आरोप लगाए हैं.