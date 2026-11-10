Dholpur Crime : युवक की संदिग्ध मौत, भाई का आरोप- सुबह 5 बजे दोस्त घर में घुसा और गोली मारकर भागा
मृतक की पत्नी ने अपने गहने अपने भाई को दे दिए थे. इसके बाद पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था.
Published : November 10, 2026 at 12:45 PM IST
धौलपुर: शहर की बजरंग कॉलोनी में 22 वर्षीय युवक मुकेश कुमार की सिर में गोली लगने से संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई. युवक का शव मकान की दूसरी मंजिल पर कमरे में खून से लथपथ पड़ा था. घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर FSL टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए हैं. शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. मृतक के भाई ने दोस्तों पर हत्या के आरोप लगाए हैं.
थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि मृतक की पहचान मुकेश पुत्र रामेश्वर के रूप में हुई है. मृतक के भाई राहुल ने आरोप लगाया है कि सुबह करीब 5 बजे रामलखन और उसके साथ आए लोगों ने घर में घुसकर ऊपर बने कमरे में मौजूद मुकेश के सिर में गोली मार दी. राहुल ने बताया कि रामलखन दो साल पहले उनके मकान में किराए पर रहता था. तीन महीने पहले मकान खाली कर वह अपने भांजे अंकित के घर रहने चला गया था. रामलखन ने मुकेश पर अपनी पत्नी से फोन पर बातचीत करने के आरोप लगाए थे. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था.
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मृतक का पत्नी से भी चल रहा विवाद: परिजनों के अनुसार मुकेश की पत्नी कमलेश पिछले चार महीने से अपने मायके फतेहाबाद (उत्तर प्रदेश) में रह रही थी. राहुल ने बताया कि कमलेश के भाई को दूध के कारोबार में घाटा होने के बाद उसने अपने करीब 15 तोला सोने के गहने भाई को दे दिए थे. भाई द्वारा गहने बेचने से नाराज मुकेश और कमलेश के बीच विवाद हो गया था. इसके बाद से ही कमलेश मायके में रह रही थी.
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मौत के कारणों की हो रही जांच: पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है. हालांकि, मृतक के परिजन साथियों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस इस मामले को लेकर कई एंगल से जांच कर रही है.
मौत के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हैं. अनुसंधान किया जा रहा है. मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा. -रामकिशन यादव, थाना प्रभारी.
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