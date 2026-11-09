ETV Bharat / state

Ruckus in Dholpur : सरपंच चुनाव की रंजिश में जमकर चले लाठी-डंडे, कई घायल

धौलपुर: कंचनपुर थाना क्षेत्र की अजीतपुर ग्राम पंचायत के खेड़ा गांव में सरपंच चुनाव के बाद हारे हुए सरपंच प्रत्याशी के समर्थकों ने जीते हुए सरपंच के समर्थकों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. दोनों तरफ से जमकर हुए संघर्ष में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा गया है.

यह है पूरा मामला : 5 नवंबर को सरपंच पद का चुनाव संपन्न हुआ था. अजीतपुर ग्राम पंचायत से विपिन कुमार शर्मा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लालू परमार को हराकर सरपंच बने थे. चुनाव समाप्त होने के बाद विपिन कुमार शर्मा वर्तमान सरपंच और हारे हुए प्रत्याशी लालू परमार के समर्थकों में तनाव के हालात पैदा हो गए. इसी दौरान लालू परमार के समर्थक खेड़ा गांव में खेतों में काम करने गए थे, जहां खेतों में रास्ते को लेकर विपिन कुमार शर्मा के समर्थकों से विवाद हो गया.

जिसके बाद विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के समर्थक भारी तादाद में लामबंद होकर लाठी-डंडों के साथ खेतों में पहुंच गए और दोनों तरफ से जमकर लाठी-भाटा जंग हुई. दोनों पक्षों ने एक दूसरे को अपशब्द बोला. इस खूनी संघर्ष में उर्मिला पत्नी विशंभर, हर्षित पुत्र विशंभर, विशंभर पुत्र तुला और सूरज पुत्र विशंभर घायल हो गए. घायलों ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया है. सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की खबर मिलने के बाद कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, उससे पहले ही हमलावर फरार हो गए.

घटना के वीडियो वायरल हो रहे हैं. आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है. मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. -मनोहर लाल, सीओ.

थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि खेड़ा गांव में दो पक्षों में चुनावी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ था. झगड़े की मुख्य वजह रास्ते का विवाद रहा है. उन्होंने बताया कि झगड़े की शुरुआत जितेंद्र सिंह निवासी मझुआ और विशंभर सिंह निवासी खेड़ा के मध्य हुई थी. इसमें एक पक्ष जीते हुए सरपंच प्रत्याशी का है तो वहीं दूसरा हारे हुए प्रत्याशी का है. इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है. पुलिस घटनाक्रम की जांच कर रही है.