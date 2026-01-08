ETV Bharat / state

Illegal Mining : बजरी मफिया ने ट्रैक्टर-ट्रॉली से वनकर्मी को कुचला, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर

पुलिस थाना सरमथुरा ( ETV Bharat File Photo )

धौलपुर: बजरी माफिया पर नकेल कसने के बावजूद उनका दुस्साहस और हौसला कम नहीं हो रहा है. बुधवार रात्रि को सरमथुरा थाना इलाके में झिरी नाके पर तैनात वनकर्मी जितेंद्र को ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचल दिया. घायल वनकर्मी को सरमथुरा से जयपुर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. रेंजर देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि बुधवार रात्रि को वनकर्मी जितेंद्र सिंह नाके पर तैनात था. तबीयत खराब होने पर झिरी गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवाई लेने जा रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार में लाकर एक बजरी माफिया ने ट्रैक्टर-ट्रॉली से वनकर्मी को रौंद दिया. आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए. घायल वनकर्मी को आनन-फानन में नजदीकी सरमथुरा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत होने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. उधर मामले को लेकर सरमथुरा थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को अभी तक किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. रिपोर्ट मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा. पढ़ें : गहलोत का भजनलाल सरकार पर हमला, बोले- भाजपा संरक्षण में पनप रहे बजरी माफिया