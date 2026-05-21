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सावधान ! महिला अत्याचार और पॉक्सो के झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

धौलपुर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी. चार माह में 86 मामले जांच में निकले फर्जी. जानिए पूरा मामला...

Women Crime in Dholpur
धौलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय (Source : Dholpur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 4:00 PM IST

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धौलपुर: जिले में महिला अत्याचार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ अब धौलपुर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी. पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में शिकायत छुट्टी पे जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ भी न्यायालय में परिवाद पेश कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि कुछ लोग द्वेषवश, दबाव बनाने या निर्दोष व्यक्तियों को प्रताड़ित करने की नीयत से झूठी शिकायतें दर्ज कराते हैं, जिससे पुलिस और न्यायालय का समय व संसाधन व्यर्थ होते हैं. ऐसे मामलों में अब संबंधित शिकायतकर्ता के विरुद्ध भी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि राजस्थान पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार सभी जिलों में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं. जांच में यदि मामला असत्य पाया जाता है तो न्यायालय में एफआर पेश करने के साथ-साथ शिकायतकर्ता के खिलाफ भी इस्तगासा दायर किया जाएगा. पुलिस विभाग आधुनिक तकनीक और निष्पक्ष अनुसंधान के माध्यम से वास्तविक पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए कार्य कर रहा है.

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आंकड़ों के अनुसार जिले में 1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक महिला अत्याचार के कुल 249 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 86 मामले जांच में झूठे पाए गए. महिला थाना धौलपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 03/2025 में परिवादिया द्वारा मारपीट, गाली-गलौच एवं दुष्कर्म के आरोप लगाए गए थे. पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की, जिसमें आरोपित पक्ष द्वारा ऐसी किसी घटना के घटित होने की पुष्टि नहीं हुई.

जांच में आरोप तथ्यहीन एवं असत्य पाए गएइसके बाद पुलिस ने न्यायालय में एफआर प्रस्तुत की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया. साथ ही झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर पुलिस एवं न्यायालय का समय बर्बाद करने के आरोप में संबंधित शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए इस्तगासा भी न्यायालय में पेश किया गया.

आमजन से अपील : धौलपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की झूठी, भ्रामक या द्वेषपूर्ण शिकायत दर्ज न कराएं. पुलिस हर वास्तविक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन झूठे मुकदमों के माध्यम से निर्दोष लोगों को परेशान करने वालों के खिलाफ भी अब सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य पुलिस संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है. झूठी शिकायतों की जांच में लगने वाले समय और ऊर्जा की बचत से पुलिस गंभीर अपराधों की रोकथाम और वास्तविक पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेगी.

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