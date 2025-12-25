ETV Bharat / state

हार्डकोर अपराधी बंटू गुर्जर दो साथियों के साथ गिरफ्तार, इस बड़ी वारदात को दिया था अंजाम

धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई. 15 हजार का इनामी अपराधी को दबोचा. तीन युवकों को घेर कर मारी थी गोली.

Dholpur Police Action
पुलिस गिरफ्त में बंटू गुर्जर और उसके दो साथी (Source : Dholpur Police)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 25, 2025 at 9:44 PM IST

2 Min Read
धौलपुर: जिले की कंचनपुर थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए 15000 के इनामी हार्डकोर अपराधी बंटू गुर्जर को दो साथियों के साथ राजस्थान के फलोदी जिले से गिरफ्तार किया है. 19 दिसंबर 2025 को आरोपियों ने बाड़ी बाइपास पर बाइक सवार तीन युवकों को घेर कर मारपीट की और गोली मारी थी. गोली लगने से दो युवक घायल हुए थे.

कंचनपुर थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि थाना इलाके के सूखे का पुरा गांव निवासी रामनिवास गुर्जर, जसवंत गुर्जर एवं शैलू गुर्जर एक बाइक पर सवार होकर 19 दिसंबर को बाड़ी बाइपास से होकर जा रहे थे. पुरानी अदावत को लेकर हार्डकोर अपराधी बंटू गुर्जर पुत्र भोगी राम गुर्जर निवासी अतिराज का पूरा अपने साले नेपाल सिंह गुर्जर पुत्र शिवचरण गुर्जर निवासी निधारा एवं भतीजे विक्रम को साथ लेकर बाइपास पर पहुंच गया. तीनों आरोपियों ने हथियार की नोक पर रामनिवास जसवंत गुर्जर एवं शैलू को रुकवा लिया.

उसके बाद हथियार की नोक पर तीनों आरोपियों ने बेरहमी से मारपीट कर फायरिंग कर दी. फायरिंग के दौरान गोली लगने से जसवंत गुर्जर एवं रामनिवास गुर्जर गंभीर घायल हुए थे. वहीं, मारपीट में चोटें शैलू गुर्जर के भी आई थी. उस समय पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराकर पर्चा बयान लिया था. इस दौरान बदमाश बंटू गुर्जर अपने साथियों के साथ फरार हो गया.

उन्होंने बताया कि साइबर सेल की टीम अपराधी बंटू गुर्जर के मोबाइल को ट्रैस कर लोकेशन खंगाल रही थी. तीनों बदमाशों की लोकेशन उत्तर प्रदेश के शहर मथुरा एवं गोवर्धन में प्राप्त हुई. स्थानीय पुलिस के साथ डीएसटी टीम लोकेशन का पीछा करते हुए मौके पर पहुंच गई. इसके बाद आरोपियों ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए. पुलिस मथुरा और गोवर्धन में खाक छानती रही.

इस दौरान तीनों बदमाशों की लोकेशन राजस्थान के फलोदी जिले के देचू थाना इलाके में ट्रैस हुई. पुलिस की टीम लोकेशन का पीछा करते हुए फलोदी पहुंच गई. स्थानीय देचू पुलिस के सहयोग से बदमाश बंटू गुर्जर, नेपाल गुर्जर एवं विक्रम गुर्जर को एक एसयूवी गाड़ी से पकड़ लिया. अनुसंधान के बाद तीनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि बदमाशों से हथियार बरामदगी का पुलिस प्रयास कर रही है.

