ETV Bharat / state

हार्डकोर अपराधी बंटू गुर्जर दो साथियों के साथ गिरफ्तार, इस बड़ी वारदात को दिया था अंजाम

धौलपुर: जिले की कंचनपुर थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए 15000 के इनामी हार्डकोर अपराधी बंटू गुर्जर को दो साथियों के साथ राजस्थान के फलोदी जिले से गिरफ्तार किया है. 19 दिसंबर 2025 को आरोपियों ने बाड़ी बाइपास पर बाइक सवार तीन युवकों को घेर कर मारपीट की और गोली मारी थी. गोली लगने से दो युवक घायल हुए थे.

कंचनपुर थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि थाना इलाके के सूखे का पुरा गांव निवासी रामनिवास गुर्जर, जसवंत गुर्जर एवं शैलू गुर्जर एक बाइक पर सवार होकर 19 दिसंबर को बाड़ी बाइपास से होकर जा रहे थे. पुरानी अदावत को लेकर हार्डकोर अपराधी बंटू गुर्जर पुत्र भोगी राम गुर्जर निवासी अतिराज का पूरा अपने साले नेपाल सिंह गुर्जर पुत्र शिवचरण गुर्जर निवासी निधारा एवं भतीजे विक्रम को साथ लेकर बाइपास पर पहुंच गया. तीनों आरोपियों ने हथियार की नोक पर रामनिवास जसवंत गुर्जर एवं शैलू को रुकवा लिया.

उसके बाद हथियार की नोक पर तीनों आरोपियों ने बेरहमी से मारपीट कर फायरिंग कर दी. फायरिंग के दौरान गोली लगने से जसवंत गुर्जर एवं रामनिवास गुर्जर गंभीर घायल हुए थे. वहीं, मारपीट में चोटें शैलू गुर्जर के भी आई थी. उस समय पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराकर पर्चा बयान लिया था. इस दौरान बदमाश बंटू गुर्जर अपने साथियों के साथ फरार हो गया.