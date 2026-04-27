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धौलपुर में युवती पर की फायरिंग, पैर में लगे छर्रे, घटना से दहशत

धौलपुर: शहर के निहालगंज थाना इलाके की मयूरी नगर कॉलोनी में सोमवार शाम को बाइक सवार नकाबपोश युवक ने घर का गेट खुलवाकर 18 साल की युवती को गोली मार दी. छर्रे पैर में लगने से युवती घायल हुई है. पीड़िता के पिता ने घटना को लेकर बड़ी बात कही है.

युवती के पिता ने बताया कि घर के सभी लोग बाहर गए थे. बेटी घर पर अकेली रह गई थी. इसी दौरान बाइक सवार एक युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर घर के सामने पहुंच गया. आवाज लगाकर युवक ने गेट को खुलवा लिया. गेट खुलते ही युवक ने बेटी को जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. बेटी के पैर में गोली के छर्रे लगे हैं. हमलावर युवक बाइक समेत मौके से फरार हो गया.