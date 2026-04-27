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धौलपुर में युवती पर की फायरिंग, पैर में लगे छर्रे, घटना से दहशत

राजस्थान के धौलपुर में युवती पर फायरिंग से लोगों में दहशत. पिता बोले- बेटी को जान से मारने की नीयत से की फायरिंग...

Dholpur Crime
मामले का जांच करती पुलिस (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 27, 2026 at 8:37 PM IST

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धौलपुर: शहर के निहालगंज थाना इलाके की मयूरी नगर कॉलोनी में सोमवार शाम को बाइक सवार नकाबपोश युवक ने घर का गेट खुलवाकर 18 साल की युवती को गोली मार दी. छर्रे पैर में लगने से युवती घायल हुई है. पीड़िता के पिता ने घटना को लेकर बड़ी बात कही है.

युवती के पिता ने बताया कि घर के सभी लोग बाहर गए थे. बेटी घर पर अकेली रह गई थी. इसी दौरान बाइक सवार एक युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर घर के सामने पहुंच गया. आवाज लगाकर युवक ने गेट को खुलवा लिया. गेट खुलते ही युवक ने बेटी को जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. बेटी के पैर में गोली के छर्रे लगे हैं. हमलावर युवक बाइक समेत मौके से फरार हो गया.

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इस घटना से कॉलोनी में दहशत फैल गई. पिता ने बताया कि बेटी को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है. उधर मामले की खबर मिलने के बाद स्थानीय पुलिस जिला अस्पताल पहुंच गई. घायल युवती से पुलिस ने पर्चा बयान लिया है. थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया जाएगा. घटना स्थल के आसपास पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपी की पहचान सुनिश्चित कर रही है. आरोपी को गिरफ्तार कर इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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