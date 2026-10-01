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सिंथेटिक दूध के बड़े कारोबार का भंडाफोड़, रोजाना 12 हजार लीटर सप्लाई का दावा...

धौलपुर: जिले में मिलावटी और सिंथेटिक दूध के खिलाफ कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंथेटिक दूध बनाने के एक गोदाम का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गुर्जर कॉलोनी स्थित गोदाम पर छापा मारकर करीब 4 हजार लीटर सिंथेटिक दूध से भरा टैंकर बरामद किया है. इसके अलावा मौके से सिंथेटिक दूध तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली बड़ी मात्रा में सामग्री, पाम ऑयल, पाउडर, ड्रम और मशीनें भी जब्त की गई हैं. पुलिस ने मौके से तीन लोगों को हिरासत में लिया है.

थाना प्रभारी यादव ने बताया कि गोदाम से पाम ऑयल के 125 भरे हुए पीपे और 60 खाली पीपे बरामद किए गए हैं. इसके अलावा दूध में मिलावट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पाउडर, एक दर्जन से अधिक खाली ड्रम, मशीनें और मीठा ऑयल भी जब्त किया गया है. मौके पर मौजूद तीन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि गुर्जर कॉलोनी में सिंथेटिक दूध तैयार कर उसकी सप्लाई किए जाने की शिकायतें पुलिस को लगातार मिल रही थीं. शिकायतों के आधार पर गुरुवार शाम पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से गोदाम पर दबिश दी. कार्रवाई के दौरान पुलिस को मौके पर बड़ी मात्रा में संदिग्ध सामग्री मिली.

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4 हजार लीटर सिंथेटिक दूध से भरा टैंकर पकड़ा : पुलिस कार्रवाई के दौरान गोदाम से 4 हजार लीटर सिंथेटिक दूध से भरा टैंकर भी बरामद किया गया. बताया जा रहा है कि टैंकर की डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई कर दी. वहीं, एक अन्य टैंकर कार्रवाई से पहले ही वहां से निकल चुका था. मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने संदिग्ध दूध के नमूने लेकर जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की है. जांच रिपोर्ट आने के बाद दूध में इस्तेमाल किए गए पदार्थों और उसकी गुणवत्ता को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.

दो साल से चल रहा था कारोबार, रोजाना 12 हजार लीटर सप्लाई का दावा : थाना प्रभारी रामकिशन यादव के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गुर्जर कॉलोनी में यह कारोबार करीब दो साल से संचालित किया जा रहा था. मुख्य आरोपी के तौर पर भागीरथ गुर्जर का नाम सामने आया है. पुलिस का दावा है कि यहां प्रतिदिन करीब 12 हजार लीटर सिंथेटिक दूध तैयार कर धौलपुर और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता था. रोजाना तीन टैंकरों के जरिए दूध की सप्लाई की जाती थी. गुरुवार शाम पुलिस की कार्रवाई से पहले एक टैंकर वहां से निकल चुका था, जबकि दूसरे टैंकर की डिलीवरी से पहले पुलिस ने गोदाम पर दबिश देकर कार्रवाई कर दी.

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मुख्य आरोपी फरार : पुलिस के अनुसार गोदाम का संचालक और मुख्य आरोपी भागीरथ गुर्जर मौके से फरार हो गया. आरोपी ने पुलिस को धमकी भी दी और इसके बाद वहां से निकल गया. पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है. पुलिस ने मौके से बरामद सामग्री को जब्त कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लिए गए दूध के नमूनों को जांच के लिए भेजा जाएगा. जांच रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भूमिका सामने आने की संभावना है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी.