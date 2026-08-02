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धौलपुर कांग्रेस की बैठक: 'स्थानीय कार्यकर्ताओं को तरजीह, पंचायत–निकाय चुनाव में जिताऊ उम्मीदवार को मिलेगा टिकट'

बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव के लिए संगठन को बूथ स्तर तक पूरी तरह सक्रिय किया जाएगा.

Sanjay Jatav addressing party workers
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते संजय जाटव (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 2, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
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धौलपुर: जिले में शहरी व ग्रामीण सरकार के चुनावों की तैयारियों को लेकर रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई. इस बैठक में चुनाव जीतने के लिए रणनीति तैयार करने, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और योग्य प्रत्याशियों के चयन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कांग्रेस विधायक एवं जिलाध्यक्ष संजय कुमार जाटव और विधायक शोभारानी कुशवाहा ने कहा कि चुनाव में ऐसे प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो स्थानीय स्तर पर जनता से जुड़े हों और कार्यकर्ताओं का समर्थन रखते हों.

बैठक में मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. इसके लिए संगठन को बूथ स्तर तक पूरी तरह सक्रिय किया जाएगा. साथ ही कहा कि क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं, विकास कार्यों की स्थिति और आम जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर जनता के बीच जाया जाएगा.

कांग्रेस विधायकों ने कार्यकर्ताओं में जगाया उत्साह (ETV Bharat Dholpur)

पढ़ें: नीरजा शर्मा का कांग्रेस विधायक पर हमला, बोलीं- तीन पीढ़ियों ने राज किया, लेकिन जनता के लिए तीन बड़े काम भी नहीं कराए

इस दौरान चुनावी सफलता हासिल करने के लिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आपसी मतभेद भूलकर एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया गया. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चुनाव में ऐसे प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो स्थानीय स्तर पर जनता से जुड़े हों और कार्यकर्ताओं का समर्थन रखते हों. बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस की जनकल्याणकारी नीतियों और स्थानीय विकास के मुद्दों को लेकर पार्टी हर वार्ड और हर पंचायत में मजबूती से चुनाव लड़ेगी. कार्यकर्ताओं को अभी से ही घर-घर जाकर जनसंपर्क अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक के अंत में सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आगामी पंचायती राज व नगरपालिका चुनावों में पार्टी का परचम लहराने का संकल्प लिया.

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