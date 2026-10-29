छत से तमंचा लहराया, गली में जमकर पथराव...धौलपुर पंचायत चुनाव में 2 सरपंच प्रत्याशी भिड़े
सीओ मनोहरलाल ने बताया- पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है.
Published : October 29, 2026 at 2:11 PM IST
धौलपुर: जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के भदियाना गांव में गुरुवार को पंचायत चुनाव से पहले 2 सरपंच प्रत्याशियों के परिजनों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ और फायरिंग की गई. अचानक हुई फायरिंग से गांव में दहशत फैल गई. घटना के दौरान पथराव और फायरिंग के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों पक्षों के लोग मौके से फरार हो गए. घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश: सीओ मनोहरलाल ने बताया-मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस वायरल वीडियो और घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है. पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है. थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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छतों से फायरिंग का आरोप: भदियाना गांव में सरपंच पद के प्रत्याशी अमर सिंह गुर्जर और भारतवीर गुर्जर के परिजनों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद चल रहा है. गुरुवार को अमर सिंह गुर्जर के समर्थक गांव में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे. इसी दौरान उनका दूसरे प्रत्याशी भारतवीर गुर्जर के परिजनों से आमना-सामना हो गया. शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते गाली-गलौच और विवाद में बदल गई. इसके बाद मामला बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया. आरोप है कि भारतवीर पक्ष के कुछ लोग मकानों की छतों पर चढ़ गए और वहां से फायरिंग करने लगे. घटनाक्रम के दौरान एक युवक छत पर तमंचा लहराता हुआ भी दिखाई दे रहा है. मौके पर कई राउंड फायरिंग होने की जानकारी सामने आई है.
अतिरिक्त जाप्ता पहुंचा: पंचायत चुनाव के मद्देनजर दोनों पक्षों के बीच तनाव को देखते हुए गांव में पहले से ही पुलिस जाप्ता तैनात बताया जा रहा है. इसके बावजूद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. वायरल वीडियो में पथराव के दौरान पुलिसकर्मी भी मौके पर दिखाई दे रहा है. घटना की जानकारी मिलने पर सीओ मनोहर लाल और थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दोनों पक्षों के लोग वहां से फरार हो चुके थे.
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छत से तमंचा लहराता युवक, गली में पथराव, वीडियो वायरल: पथराव और फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में युवक हाथ में तमंचा लेकर लहराता दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में कुछ युवक गली में पत्थर उठाकर पथराव करते नजर आ रहे हैं. पुलिस ने घटनास्थल से पत्थर और कारतूस के खाली खोखे भी बरामद किए हैं. पुलिस इन साक्ष्यों के आधार पर घटना में शामिल लोगों की पहचान करने और पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है.
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