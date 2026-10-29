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छत से तमंचा लहराया, गली में जमकर पथराव...धौलपुर पंचायत चुनाव में 2 सरपंच प्रत्याशी भिड़े

घटनास्थल से कारतूस के खाली खोखे भी बरामद किए ( ETV Bharat Dholpur, Source Social Media )

धौलपुर: जिले के कौलारी थाना क्षेत्र के भदियाना गांव में गुरुवार को पंचायत चुनाव से पहले 2 सरपंच प्रत्याशियों के परिजनों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ और फायरिंग की गई. अचानक हुई फायरिंग से गांव में दहशत फैल गई. घटना के दौरान पथराव और फायरिंग के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों पक्षों के लोग मौके से फरार हो गए. घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश: सीओ मनोहरलाल ने बताया-मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस वायरल वीडियो और घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है. पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है. थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.