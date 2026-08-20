धौलपुर: विवाहिता से 6 महीने तक डरा-धमकाकर दुष्कर्म, आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी
धौलपुर के बाड़ी में 32 वर्षीय विवाहिता से 6 महीने तक डरा-धमकाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है.
Published : August 20, 2026 at 8:44 PM IST
धौलपुर: जिले के बाड़ी सर्किल क्षेत्र इलाके में 32 साल की विवाहिता के साथ डरा धमका कर 6 महीने तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. महिला ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है. पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है.
बाड़ी सर्किल पुलिस उप अधीक्षक महेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि सर्किल क्षेत्र की रहने वाली 32 साल की विवाहिता ने एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि आरोपी दबंग परिवार से ताल्लुक रखता है. उसका पति मजदूरी करने चला जाता था. इसी दौरान आरोपी घात लगाकर घर पर आ जाता था. डरा धमका कर दुष्कर्म करता था. गत 6 महीने से आरोपी धमका कर घिनोना काम कर रहा है.
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महेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि हाल ही में आरोपी ने 28 जुलाई की रात्रि को महिला के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया है. महिला ने नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है. उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है.
मीणा ने बताया कि घटनास्थल का मौका मुआयना पुलिस ने किया है. महिला का मेडिकल भी करवाय़ा गया है. मुकदमा दर्ज होने के साथ ही आरोपी फरार हो गया है. आरोपी के संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है, जिसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.