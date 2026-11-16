Voting Boycott: धौलपुर में सरपंच प्रत्याशी के समर्थकों के बीच फायरिंग में युवक की मौत, ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार
बरौली गांव में दो पक्षों में हुई फायरिंग के बाद गांव में तनाव, पुलिस बल तैनात, एसपी बोले- दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
Published : November 16, 2026 at 1:35 PM IST
धौलपुर: सरमथुरा पंचायत समिति की बरौली ग्राम पंचायत में चुनावी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया. रविवार देर रात सरपंच पद के दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई. इस घटना के बाद सोमवार को होने वाला मतदान बुरी तरह प्रभावित हो गया. मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया. सुबह से मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. मतदान शुरू हुए काफी समय बीत जाने के बाद भी एक भी मतदाता वोट डालने नहीं पहुंचा. वहीं, मतदान केंद्रों पर तैनात पोलिंग पार्टी के कार्मिक मतदाताओं का इंतजार करते नजर आए. गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
मतदान केंद्रों पर पसरा सन्नाटा: बरौली ग्राम पंचायत में बीती रात महिला सरपंच प्रत्याशी रजनी देवी और गीता देवी के समर्थकों के बीच विवाद के बाद खूनी संघर्ष हो गया. दोनों पक्षों के बीच हुई फायरिंग में 25 वर्षीय पीतम मीणा पुत्र कल्याण मीणा की गोली लगने से मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई और ग्रामीणों ने मतदान से दूरी बना ली. एक ओर गांव में युवक की मौत को लेकर मातम पसरा हुआ है. वहीं, दूसरी ओर चुनावी प्रक्रिया ठप पड़ने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हालात सामान्य करने तथा ग्रामीणों को मतदान के लिए राजी करने के प्रयासों में जुटे हुए हैं.
एसपी बोले- दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया- बरौली गांव में चुनाव को लेकर दो पक्षों में फायरिंग हुई है, जिसमें एक युवक की मौत हुई है. गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सीओ दुलीचंद ने बताया-मृतक के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस की ओर से जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
इसे भी पढ़ें: पंचायत चुनाव: चौथे चरण में 71.71 फीसदी मतदान, बांसवाड़ा की छोटी सरवा में सबसे ज्यादा तो ब्यावर की मसूदा में सबसे कम वोटिंग
पढ़ें: झुंझुनू और धौलपुर की 213 ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्ण मतदान जारी, बूथों पर उमड़ा जनसैलाब