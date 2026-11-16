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Voting Boycott: धौलपुर में सरपंच प्रत्याशी के समर्थकों के बीच फायरिंग में युवक की मौत, ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार

बूथ पर पसरा सन्नाटा ( ETV Bharat Jaipur )

धौलपुर: सरमथुरा पंचायत समिति की बरौली ग्राम पंचायत में चुनावी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया. रविवार देर रात सरपंच पद के दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई. इस घटना के बाद सोमवार को होने वाला मतदान बुरी तरह प्रभावित हो गया. मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया. सुबह से मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. मतदान शुरू हुए काफी समय बीत जाने के बाद भी एक भी मतदाता वोट डालने नहीं पहुंचा. वहीं, मतदान केंद्रों पर तैनात पोलिंग पार्टी के कार्मिक मतदाताओं का इंतजार करते नजर आए. गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.