ड्राइविंग करते हुए ASI ने पी शराब, वीडियो वायरल होने पर SP ने किया निलंबित

बसई नवाब चौकी पर तैनात सहायक उप-निरीक्षक का ड्रिंक एंड ड्राइव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ASI DRINK ALCOHOL VIDEO
कौलारी थाना, धौलपुर (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 24, 2025 at 6:05 PM IST

2 Min Read
धौलपुर: जिले के कौलारी थाना क्षेत्र की बसई नवाब चौकी पर तैनात सहायक उप-निरीक्षक (ASI) योगेश तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह सरकारी गाड़ी चलाते हुए अपने साथियों के साथ शराब का सेवन करते नजर आ रहे हैं.

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि मामला बहुत गंभीर है. वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले इस कृत्य पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. निलंबन के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी.

वीडियो 23 नवंबर 2025 को खुद ASI योगेश तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था. इसमें फोर-व्हीलर गाड़ी में योगेश तिवारी सहित चार लोग सवार हैं. ड्राइविंग सीट पर बैठे योगेश तिवारी खुद गाड़ी चला रहे हैं, जबकि सामने वाली सीट पर बैठा व्यक्ति शराब की बोतल से गिलास में पैग भर रहा है. इसके बाद सभी लोग गाड़ी चलाते हुए शराब पीते दिखाई दे रहे हैं.

मामला सामने आने के बाद धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने इसे गंभीरता से लेते हुए ASI योगेश तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. साथ ही मामले की विस्तृत जांच के लिए एक टीम गठित की गई है. यह घटना जयपुर की बताई जा रही है. ASI योगेश तिवारी अपने तीन साथियों के साथ सरकारी काम से जयपुर गए थे. वहां किसी होटल में शराब को लेकर विवाद होने के बाद उन्होंने शराब खरीदी और गाड़ी में बैठकर चलाते हुए इसका सेवन किया.

ड्रिंक एंड ड्राइव का वीडियो
बसई नवाब चौकी प्रभारी
VIRAL VIDEO OF DHOLPUR ASI
ASI DRINK ALCOHOL WHILE DRIVING

