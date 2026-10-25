ETV Bharat / state

धौलपुर में एनडीपीएस का आरोपी थाने से फरार, NH-44 से 1.30 करोड़ के गांजे के साथ हुआ था गिरफ्तार

दिहोली थाना पुलिस, धौलपुर ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: जिले के दिहोली थाना पुलिस को चकमा देकर एनडीपीएस एक्ट का आरोपी फरार हो गया. पुलिस आरोपी को पीसी रिमांड पर लेकर आई थी. आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं, जो अलग-अलग जगहों पर दबिश दे रही हैं. हालांकि अभी तक आरोपी का कोई सुराग नहीं लग सका है. एसपी विकास सांगवान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.