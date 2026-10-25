धौलपुर में एनडीपीएस का आरोपी थाने से फरार, NH-44 से 1.30 करोड़ के गांजे के साथ हुआ था गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
Published : October 25, 2026 at 3:28 PM IST
धौलपुर: जिले के दिहोली थाना पुलिस को चकमा देकर एनडीपीएस एक्ट का आरोपी फरार हो गया. पुलिस आरोपी को पीसी रिमांड पर लेकर आई थी. आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं, जो अलग-अलग जगहों पर दबिश दे रही हैं. हालांकि अभी तक आरोपी का कोई सुराग नहीं लग सका है. एसपी विकास सांगवान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
एनएच-44 से पकड़ा था 1.30 करोड़ का गांजा: पुलिस के अनुसार, 16 अक्टूबर की रात एनएच-44 स्थित बगचोली खार गांव के पास मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई की थी. पुलिस ने गांजे की खेप ले जा रहे श्रीनिवास (45) पुत्र श्री हरि राव और जेडम अमर चैतन्य (45) पुत्र जेडम सत्यनारायण को गिरफ्तार किया था. दोनों आरोपी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं. आरोपियों के कब्जे से कार में करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए कीमत का 2 क्विंटल 61 किलो गांजा बरामद किया गया था. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही थी. आरोपी जेडम अमर चैतन्य को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था, जबकि दूसरे आरोपी श्रीनिवास से पुलिस पीसी रिमांड पर पूछताछ कर रही थी.
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संतरी को चकमा देकर थाने से फरार हुआ गांजा तस्कर: पुलिस के अनुसार, आरोपी को पूछताछ के लिए दिहोली थाना लाया गया था, लेकिन आरोपी थाने में तैनात संतरी और अन्य पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया. आरोपी के फरार होने की भनक लगते ही पुलिस के होश उड़ गए. पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमों को अलग-अलग दिशाओं में रवाना किया है, लेकिन अभी तक आरोपी का कोई सुराग नहीं लग सका है. आरोपी अंतरराज्यीय स्तर का शातिर तस्कर बताया जा रहा है.
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दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी: पुलिस के अनुसार, मादक पदार्थ तस्कर श्रीनिवास एक शातिर अपराधी है. इसके खिलाफ देश के कई थानों में तस्करी के मामले दर्ज हैं. पीसी रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही थी. आरोपी थाने की खिड़की तोड़कर फरार हुआ है. इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही उजागर हो रही है. मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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