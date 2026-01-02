ETV Bharat / state

राजस्थान की बेटी धोली मीणा की एक और उपलब्धि, इक्वाडोर की रुकु पिचिंचा चोटी पर फहराया तिरंगा

धोली जयपुर जिले के जमवारामगढ़ क्षेत्र के थोलाई गांव की निवासी हैं और वर्तमान में दौसा जिले की बहू है. पारंपरिक घाघरा-लुगड़ी में पली-बढ़ी धोली ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया. वे विदेशों में भारतीय और खास तौर पर राजस्थानी संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए पहले से ही जानी जाती हैं. इसी सांस्कृतिक आत्मविश्वास और मजबूत संकल्प के बल पर उन्होंने यह चुनौतीपूर्ण आरोहण सफलतापूर्वक पूरा किया.

जयपुर: नए साल के पहले दिन राजस्थान की बेटी धोली मीणा ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन करते हुए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की. दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित 15,413 फीट (लगभग 4,696 मीटर) ऊंची रुकु पिचिंचा चोटी पर उन्होंने पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया. यह चोटी पिचिंचा ज्वालामुखी का हिस्सा है और अपने दुर्गम, पथरीले व खतरनाक रास्तों के कारण पर्वतारोहियों के लिए बड़ी चुनौती मानी जाती है.

नए साल पर हासिल की उपलब्धि : धोली ने बताया कि 1 जनवरी 2026 को उन्होंने इक्वाडोर में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों और स्थानीय मित्रों के साथ मिलकर रुकु पिचिंचा चोटी को फतह किया. तेज ठंडी हवाएं, दुर्गम रास्ते और अधिक ऊंचाई के कारण सांस लेने में होने वाली कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने कहा कि राजस्थानी जज्बा और भारतीय साथियों, विशेषकर उत्तराखंड मूल के पर्वतारोहियों का सहयोग उनके लिए प्रेरणा बना. चोटी पर तिरंगा फहराते समय वे भावुक हो गईं और इसे हर उस बेटी की जीत बताया जो अपनी परंपरा पर गर्व करती है और बड़े सपने देखने का साहस रखती है. रुकु पिचिंचा के अलावा धोली मीणा की पर्वतारोहण यात्रा में इक्वाडोर का एक और महत्वपूर्ण ज्वालामुखी कैयम्बे भी शामिल है. कैयम्बे इक्वाडोर की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 5,790 मीटर (लगभग 18,996 फीट) है. यह दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जो भूमध्य रेखा पर स्थित होने के बावजूद साल भर बर्फ से ढका रहता है. धोली ने इस तकनीकी रूप से कठिन, ग्लेशियर युक्त ज्वालामुखी पर भी सफल आरोहण कर अपनी शारीरिक क्षमता, मानसिक मजबूती और अनुशासन का परिचय दिया.

महिला सशक्तिकरण का संदेश : धोली मीणा की ये उपलब्धियां भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का मजबूत संदेश देती हैं. वे इससे पहले भी विदेशी धरती पर राजस्थानी परंपराओं को जीवंत रखने और विभिन्न चोटियों पर तिरंगा फहराने के लिए चर्चा में रही हैं. फरवरी 2024 में उन्होंने यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना पर भी भारतीय ध्वज फहराकर देश का गौरव बढ़ाया था. धोली का संदेश साफ है- अपनी संस्कृति और पहचान को कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी शान समझें. आत्मविश्वास, मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ बेटियां भी सपनों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह कर सकती हैं.

