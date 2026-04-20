वाराणसी में धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, 'जल्द मिटेगा काशी का कलंक, भगवा लहराएगा'
बाबा बागेश्वर एक निजी प्रतिष्ठान का उद्घाटन करने पहुंचे थे बनारस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 10:50 AM IST
वाराणसी: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने रविवार को काशी दौरे के दौरान ज्ञानवापी मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. जल्द ही वहां महादेव का अभिषेक होगा और भगवा लहराएगा, जल्द कलंक मिटेगा. दरअसल बाबा बागेश्वर एक निजी प्रतिष्ठान का उद्घाटन करने बनारस पहुंचे थे. वाराणसी एयरपोर्ट से रथयात्रा क्षेत्र के जाने के दौरान उनके स्वागत में भारी भीड़ मौजूद रही. धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी कार की सनरूफ से निकलकर अभिवादन स्वीकार किया. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की.
कोर्ट से जल्द आएगा फैसला
धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, काशी विश्वनाथ की नगरी में आने का सौभाग्य मिला और हम बार-बार आते रहते हैं. हमारे गुरु का प्रेम यहां से जुड़ा है. हम किसी को कुछ खास नहीं कहना चाहते, लेकिन काशी में विश्वनाथ जी के बगल में जो कलंक लगा हुआ है, वहां जल्दी अभिषेक हो जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं. बहुत ही जल्दी जो काशी विश्वनाथ जी के बगल में कलंक के रूप में है, न्यायालय की ओर से जल्दी फैसला आएगा.
माँ गंगा की गोद “वाराणसी” पहुँचे पूज्य सरकार…जहाँ उनका भव्य दिव्य स्वागत हुआ #shorts #reels #bageshwardhamsarkar #bageshwardham pic.twitter.com/vjgvRpQ9k4— Bageshwar Dham Sarkar (Official) (@bageshwardham) April 20, 2026
लहराएगा भगवा
बाबा बागेश्वर ने कहा कि हमें भरोसा है, वहां विश्वनाथ भगवान की कृपा से अभिषेक होगा और वहां भगवा लहराएगा. बाबरी मस्जिद के बारे में हम इतना ही कहेंगे, काशी में हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं. जितना फायदा यहां के मुसलमान दुकानदार लेते हैं हिंदुओं की चढ़ौतरी से, शायद कोई नहीं लेता होगा. यही सबसे ज्यादा हिंदुओं की उदारता का उदाहरण काशी में देखने को मिलेगा और विश्वनाथ जी के दरवाजे से आप जैसे ही निकलेंगे, एक मजार है. वहां मुसलमान कम मत्था टेकते हैं, हिंदू ज्यादा टेकते हैं.
भारत पहुँचकर पूज्य सरकार दिल्ली में अल्प विश्राम कर माँ गंगा की गोद “वाराणसी” पहुँचे…जहाँ उनका भव्य दिव्य स्वागत हुआ…सभी भक्तों को आशीर्वाद और शुभकामना पूज्य सरकार ने दिया… pic.twitter.com/t48MJN1hju— Bageshwar Dham Sarkar (Official) (@bageshwardham) April 20, 2026
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