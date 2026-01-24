ETV Bharat / state

आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने जवानों के साथ गाया गाना, बोले, 'रामकथा के साथ राष्ट्रकथा भी जरूरी'

आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने जवानों को मंच पर अपने पास बुला लिया और उनके साथ सेना के शौर्य में गीत गाए.

Dhirendra Shastri singing with the soldiers
जवानों संग गाते धीरेद्र शास्त्री (Source - Madan Dilawar Office)
कोटा: आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की रामगंज मंडी में चल रही श्री गौ माता महोत्सव और राम कथा के दूसरे दिन शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आए थे. इस भारी भीड़ के साथ 14 सिख रेजीमेंट के जवान भी कोटा आर्मी स्टेशन से पहुंचे थे. कथा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री श्रद्धालुओं के साथ भजन गा रहे थे. इस दौरान उनकी नजर इन जवानों पर पड़ी और उन्होंने जवानों को मंच पर बुलाकर 'दिल दिया है जान भी देंगे...' साथ में गाया.

आर्मी की ओर से आचार्य का अभिनंदन: आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने सेना के जवानों का 'हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए' गीत गाकर अभिनंदन किया. इसके बाद आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने इन सभी को मंच पर अपने पास बुला लिया. काफी देर तक उनके साथ सेना के शौर्य में गीत गाए. पंडाल और उसके बाहर मौजूद सभी श्रद्धालुओं ने हाथ खड़े कर सेना का सम्मान किया. इसी दौरान 14 सिख रेजीमेंट के कमान अधिकारी कर्नल आशीष धनखड़ ने आर्मी की तरफ से सिद्ध पीठ बागेश्वर धाम और आचार्य धीरेंद्र शास्त्री का अभिनंदन किया.

Dhirendra Shastri singing with the soldiers
जवानों ने भी लगाए सुर (Source - Madan Dilawar Office)

कोटा में बनेगा गौ अभ्यारण: आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात की है. उन्हें बताया गया कि कोटा में गौ अभ्यारण बनाया जाएगा. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हम राजस्थान सरकार से हम यह मांग करते हैं कि गौ माता को राजस्थान की राज्य पशु भी बना दिया जाए.

'ऋषि और कृषि से भारत को समझ सकते हैं': कथा के दौरान आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि संत बनना कठिन नहीं है, लेकिन संत हो जाना काफी मुश्किल है. वेशभूषा से संत नहीं बन जा सकता. संत स्वभाव का नाम है. निर्मल और सम अवस्था में रहने वाला ही संत होता है. संत समानता रखने वाला ही हो सकता है. उन्होंने कहा कि भारत को समझना है तो ऋषि और कृषि को समझना जरूरी है. उसके बाद गोवंश की बात करते हुए कहा कि गाय में 33 कोटि देवताओं का बसे हैं. ऐसे में 33 करोड़ देवी-देवताओं का भोजन गाय को भोजन देने से हो जाता है. सभी देवताओं का भोग नहीं लगा सकते है, लेकिन गाय को भोग लगा दो. उन्होंने युवाओं की बात करते हुए कहा कि आजकल के बच्चे माता-पिता को मानते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए.

संपादक की पसंद

