ETV Bharat / state

आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने जवानों के साथ गाया गाना, बोले, 'रामकथा के साथ राष्ट्रकथा भी जरूरी'

जवानों संग गाते धीरेद्र शास्त्री ( Source - Madan Dilawar Office )