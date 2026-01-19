धीरेंद्र शास्त्री बोले- जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन हिंदू नहीं बचेगा
धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, वही व्यक्ति सफल है, वही ताकतवर है, उसी की सत्ता है और वही बच सकता है जो एकजुट है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 10:14 PM IST
बांदा : बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के शताब्दी वर्ष हिंदू सम्मेलन में शामिल हुए. उन्होंने कहा, जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन न तो शर्मा बचेंगे न वर्मा बचेंगे न क्षत्रिय बचेंगे न रविदास वाले बचेंगे और न तुलसीदास वाले बचेंगे यानी कि कोई भी हिंदू नहीं बचेगा. इसका उदाहरण बांग्लादेश है, जहां एक-एक विधवा के साथ 40-40 लोगों ने रेप किया. इसलिए कास्टवाद नहीं देश में राष्ट्रवाद होना चाहिए.
धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, इस काल में वही व्यक्ति सफल है, वही ताकतवर है, उसी की सत्ता है और वही बच सकता है जो एकजुट है. उन्होंने कहा कि मुसलमानों के 72 फिरके हैं. जिसमें पठान, खान, शिया, सुन्नी हैं. मगर उनके मजहब पर जब बात आती है, तो वह सिर्फ मुसलमान है. वही हमारे भारत में 9 राज्यों में हिंदुओं की घटती हुई आबादी इस बात का सूचक है कि हम हैं तो हिंदू मगर हम हिंदू हो नहीं पाए.
परिचय जाति से नहीं हिंदू से होना चाहिए : धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, हिंदू विचारधारा वाले व्यक्ति के अलावा अगर किसी भी हिंदू से उसके बारे में पूछो तो वह या तो अपने आप को वर्मा बताता है या शर्मा बताता है या पंडित बताता है या अन्य, मगर मेरी सबसे प्रार्थना है कि हमारा परिचय जाति से नहीं हिंदू से होना चाहिए.
हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए : उन्होंने कहा, हिंदुओं को बचाने का एकमात्र यही रास्ता है कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए. जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं की चच्चे के 30-30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के क्यों नहीं. इसलिए हिंदुओं के बेटे चार यही लगाएंगे बेड़ा पार. जिसमें दो बच्चे घर के लिए, एक बच्चा हिंदू राष्ट्र के लिए व एक बच्चा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए.
हिंदुओं को बांटने की रची गई साजिश : धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वर्तमान समय में हिंदुओं को बांटने की साजिश रची जा रही है. कास्टवाद चल रहा है. इसी ने हिंदुओं को खोखला कर दिया है, इसलिए इस देश में कास्टवाद नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद चलना चाहिए.
यह भी पढ़ें : 'मां, मेरी रिहाई कब होगी?' ईरान में फंसे कैप्टन विजय की पुकार