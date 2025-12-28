भिलाई में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा- नक्सलवाद समाप्ति के बाद शहीद जवानों के लिए होगा राष्ट्रीय यज्ञ, कथा में पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा
भिलाई के जयंती स्टेडियम में हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है. रविवार को चौथे दिन विजय शर्मा समेत कई नेता पहुंचे.
Published : December 28, 2025 at 8:28 PM IST
दुर्ग: जिले के भिलाई जयंती स्टेडियम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा चल रही है. पांच दिवसीय दिव्य हनुमंत कथा के चौथे दिन रविवार को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा विशेष रूप से शामिल हुए. उप मुख्यमंत्री ने व्यासपीठ की आरती में भाग लिया और पं. धीरेंद्र शास्त्री से आशीर्वाद प्राप्त किया.
समाज में बना सकारात्मक माहौल: मंच से संबोधन करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती और राज्य सरकार की ओर से वे महाराज के चरणों में नमन और अभिनंदन करते हैं. उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री के छत्तीसगढ़ आगमन से समाज में सकारात्मक माहौल बनता है और लोगों में जागरूकता आती है.
राष्ट्र निर्माण की भावना हो रही मजबूत: विजय शर्मा ने कहा कि महाराज के प्रवचनों में समाज से ऊंच-नीच, भेदभाव और कुरीतियों को समाप्त करने का निरंतर प्रयास दिखाई देता है. धीरेंद्र शास्त्री समाज में समरसता, एकता और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत कर रहे हैं और सनातन संस्कृति के संरक्षण और जनजागरण के लिए उनके प्रयास सराहनीय हैं,
राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है और इस दिशा में संत समाज का मार्गदर्शन भी महत्वपूर्ण है. भविष्य में भी महाराज के छत्तीसगढ़ आगमन और मार्गदर्शन की कामना की- विजय शर्मा,उपमुख्यमंत्री
शहीद जवानों के लिए होगा राष्ट्रीय यज्ञ: पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से कहा कि चाहे कोई बुलाए या नहीं, वे छत्तीसगढ़ आते रहेंगे. उन्होंने दावा किया कि 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा. इसके बाद शहीद जवानों के सम्मान में राष्ट्रीय यज्ञ आयोजित किया जाएगा. इसमें शहीद परिवारों को आमंत्रित कर 108 कुंडी यज्ञ कराया जाएगा और उससे प्राप्त राशि भारतीय सेना के कोष में समर्पित की जाएगी.
अब देश में केवल रामकथा ही नहीं, बल्कि राष्ट्रकथा का भी समय है और हम सीमा क्षेत्रों में भी यज्ञ करेंगे- पंडित धीरेंद्र शास्त्री, कथा वाचक
इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, राजनांदगांव सांसद संतोष पाण्डेय और पूर्व सांसद सरोज पाण्डेय भी मंच पर उपस्थित रहे.