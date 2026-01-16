बांदा में धीरेंद्र शास्त्री बोले- सरकार कहती है 2 बच्चे अच्छे तो फिर चच्चे के तीस-तीस बच्चे क्यों
धीरेंद्र शास्त्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा, जनसंख्या बढ़ाएं नहीं तो जो बांग्लादेश में हो रहा है वह भारत में भी होगा.
बांदा : बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बांदा में शुक्रवार को हनुमंत कथा कही. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू समाज से जनसंख्या बढ़ाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि प्रत्येक हिंदू परिवार को कम से कम चार बच्चों का पालन-पोषण करना चाहिए. ऐसा न होने पर जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना कठिन हो जाएगा. चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियों में बच्चे नावेद और जावेद बनेंगे.
उन्होंने कहा, सरकार कहती है कि दो बच्चे अच्छे तो फिर चाचा के 30-30 बच्चे क्यों. इसलिए सभी लोग जनसंख्या बढ़ाएं नहीं तो एक-एक कर सब निपटाए जाएंगे और जो बांग्लादेश में हो रहा है वह भारत में भी होगा. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हरकी पैड़ी में मुसलमानों की एंट्री बैन करने पर कहा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है. जब हम कबा नहीं जाते तो तुम बाबा के यहां क्यों आते हो.
कथा में मुसलमान का स्वागत : उन्होंने कहा, अगर हमारी कथा में मुसलमान आए तो उनका स्वागत है. यह उनका पुराना घर है, जान पहचान का घर है और आने में कोई बुराई नहीं है. लेकिन अगर तुम्हें इस हिंदुत्व से परहेज है, तो यहां आने की क्या जरूरत है. घर में ही टीवी खोलकर हमारे प्रवचन सुनो.
अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली ने बर्बाद किया : उन्होंने हिंदू समाज से वेदों और यज्ञ परंपरा से जुड़ने की अपील की. कहा कि प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा थी, जहां बच्चों को संस्कारयुक्त शिक्षा दी जाती थी. उस समय बच्चे ‘ग’ से गणेश पढ़ते थे, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के प्रभाव के बाद बच्चे ‘ग’ से गधा पढ़ने लगे और संस्कारहीन होते चले गए. भारत में सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रहा है और देश को बर्बाद उन्हीं लोगों ने किया जिन्हें गुरुकुलम पद्धति से दिक्कत है.
राष्ट्रवाद से होगा विकास : उन्होंने कहा कि यदि आज हम अपनी जड़ों की ओर नहीं लौटे, तो भविष्य में हिंदू परिवारों की धार्मिक पहचान संकट में पड़ सकती है. राष्ट्र का विकास जातिवाद से नहीं बल्कि राष्ट्रवाद से संभव है. सभी राजनीतिक दल हिंदू-मुस्लिम के मुद्दों को छोड़कर देश में व्याप्त बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करें.
पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, पहले अस्पताल में मंदिर होते थे और अब मंदिरों में अस्पताल होंगे. बागेश्वर धाम में 2027 में कैंसर हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा. जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे.
