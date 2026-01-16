ETV Bharat / state

बांदा में धीरेंद्र शास्त्री बोले- सरकार कहती है 2 बच्चे अच्छे तो फिर चच्चे के तीस-तीस बच्चे क्यों

बांदा में पं. धीरेंद्र शास्त्री ने मीडिया से बातचीत की. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बांदा : बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बांदा में शुक्रवार को हनुमंत कथा कही. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू समाज से जनसंख्या बढ़ाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि प्रत्येक हिंदू परिवार को कम से कम चार बच्चों का पालन-पोषण करना चाहिए. ऐसा न होने पर जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना कठिन हो जाएगा. चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियों में बच्चे नावेद और जावेद बनेंगे. उन्होंने कहा, सरकार कहती है कि दो बच्चे अच्छे तो फिर चाचा के 30-30 बच्चे क्यों. इसलिए सभी लोग जनसंख्या बढ़ाएं नहीं तो एक-एक कर सब निपटाए जाएंगे और जो बांग्लादेश में हो रहा है वह भारत में भी होगा. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हरकी पैड़ी में मुसलमानों की एंट्री बैन करने पर कहा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है. जब हम कबा नहीं जाते तो तुम बाबा के यहां क्यों आते हो. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा- हिंदू परिवार को कम से कम चार बच्चों का पालन-पोषण करना चाहिए. (Video Credit; ETV Bharat) कथा में मुसलमान का स्वागत : उन्होंने कहा, अगर हमारी कथा में मुसलमान आए तो उनका स्वागत है. यह उनका पुराना घर है, जान पहचान का घर है और आने में कोई बुराई नहीं है. लेकिन अगर तुम्हें इस हिंदुत्व से परहेज है, तो यहां आने की क्या जरूरत है. घर में ही टीवी खोलकर हमारे प्रवचन सुनो.