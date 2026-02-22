ETV Bharat / state

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बोले, 'पुष्कर आकर पितरों के लिए पिंडदान भी कर लें, बेड़ा पार हो जाएगा'

पुष्कर में आयोजित होने तीन दिवसीय हनुमंत कथा के दौरान 24 फरवरी को दिव्य दरबार लगेगा.

Dhirendra Shastri performing grand aarti of Pushkar Raj
पुष्कर राज की महाआरती करते धीरेन्द्र शास्त्री (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 22, 2026 at 11:01 PM IST

2 Min Read
अजमेर: पुष्कर में 23 से 25 फरवरी तक होने वाली हनुमंत कथा के लिए पधारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ब्रह्मा के मंदिर पहुंचकर ब्रह्मा के चारों मुखों के दर्शन किए. साथ ही भगवान ब्रह्मा को तीन दिवसीय हनुमंत कथा का निमंत्रण भी दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन लोगों को चादर चढ़ाने का शौक है, वे पुष्कर आकर पितरों के​ लिए पिंडदान भी कर लिया करें, बेड़ा पार हो जाएगा.

रविवार को पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री किशनगढ़ एयरपोर्ट से बायपास होते हुए पुष्कर पंहुचे. यहां उनकी एक झलक पाने के लिए लोग लालयित दिखे. वे पुष्कर में ब्रह्मा घाट पहुंचे. कड़ी सुरक्षा के बीच उन्होंने तीर्थ पुरोहितों के आचार्यत्व में सभी तीर्थों के गुरु पुष्कर राज की विधिवत पूजा अर्चना और दुग्धाभिषेक भी किया. उन्होंने पवित्र सरोवर की पूजा और बाद में पुष्कर राज की महाआरती भी की.

धीरेन्द्र शास्त्री ने पुष्कर के लिए कही बड़ी बात (ETV Bharat Ajmer)

सतयुग का तीर्थ है पुष्कर: बातचीत में पंडित शास्त्री ने कहा कि पुष्कर तीर्थ में आने का सौभाग्य मिला है. यह जगतपिता की भूमि, सतयुग का तीर्थ है. यहां 52 घाट हैं. वहीं 52 शक्तिपीठों में एक माता चामुंडा का स्थान है. तीर्थ में दिव्यता, भव्यता और अद्भुता है. पुष्कर पूरे विश्व की आस्था का केंद्र है. विश्व में पुष्कर जगतपिता ब्रह्मा का ऐसा स्थान है जहां उनकी पूजा होती है. उन्होंने कहा कि मंदिर में ब्रह्मा के चार मुखों का दर्शन किया है. 23 से 25 फरवरी को होने वाली हनुमंत कथा का आमंत्रण भी भगवान ब्रह्मा को दिया है. पुष्कर में सोमवार से तीन दिवसीय भव्य कथा का आयोजन होने जा रहा है. 24 फरवरी को दिव्य दरबार लगेगा. राजस्थान वीरो और संतो की भूमि है. उसमें पुष्कर अद्भुत है.

Dhirendra Shastri worshiped the holy lake
धीरेन्द्र शास्त्री ने की पवित्र सरोवर की पूजा (ETV Bharat Ajmer)

पुष्कर आकर करें पितरों का पिंडदान: उन्होंने कहा कि चादर चढ़ाने वाले लोगों से कहेंगे कि चादर चढ़ाने का ज्यादा ही शौक है, तो पुष्कर आकर पितरों के लिए पिंडदान कर लिया करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा. पुष्कर के नए मेला मैदान में सोमवार 23 से 25 फरवरी तक हनुमंत कथा का आयोजन होगा. कथा स्थल पर बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लगेगा. कथा को सुनने के लिए प्रदेशभर से लोगों का पुष्कर आना शुरू हो गया है.

