वाराणसी में धीरेंद्र शास्त्री ने शंकराचार्य पर दिया बड़ा बयान, गौ रक्षा के मुद्दे का किया समर्थन

वाराणसी: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा गौ को राष्ट्र माता घोषित किए जाने की मांग को लेकर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, गौ, गंगा, गीता, सनातन, गोविंद कि बात करेगा हम उसके साथ हैं. उन्होंने आगे कहा कि सभी संतो के प्रत्येक अभियान से जुड़े है. गौ, गंगा और गीता से जुड़ा कोई भी मामला हो तो हम उसका समर्थन करते हैं.



बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपनी माता के साथ शुक्रवार को काशी विश्वनाथ धाम दर्शन पूजन करने के लिए वाराणसी पहुंचे. इस दौरान वो अस्सी घाट स्थित एक मठ पहुंचे. इस दौरान उनको देखने के लिए प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी. वहीं एक बुजुर्ग के सेल्फी खींचने पहुंचा तो बाबा ने उससे मोबाइल लेकर खुद सेल्फी खींची.

वहीं एक छोटा बालक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को देखकर भावुक हो गया, जिसके सिर पर बाबा ने हाथ रखकर आशीर्वाद दिया. इसके बाद बाबा अस्सी घाट से दशाश्वमेध के दर्शन करने के लिए क्रूज से रवाना हुए.