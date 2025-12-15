ETV Bharat / state

धीरेंद्र शास्त्री की कथा से पहले भिलाई में ध्वज पताका फहराई गई, 25 दिसंबर से होगी कथा

जयंती स्टेडियम में ध्वज पताका पूजन हुआ जिसमें उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए.

ध्वज पताका फहराकर हनुमंत कथा की औपचारिक शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 15, 2025 at 6:06 PM IST

2 Min Read
दुर्ग: जिले के भिलाई में 25 दिसंबर से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा होने वाली है. जयंती स्टेडियम के पास श्री हनुमंत कथा का आयोजन होगा. इसे लेकर सोमवार को आयोजन स्थल पर विधिवत ध्वज पताका पूजन किया गया. इसमें उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी पहुंचे.

धीरेंद्र शास्त्री की कथा से पहले भिलाई में ध्वज पताका फहराई गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ध्वज पताका फहरा गई: मंत्रोच्चारण के बीच छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा और BJP अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पूजा-अर्चना कर ध्वज पताका फहराई और सप्तदिवसीय धार्मिक आयोजन की औपचारिक शुरुआत की. इस अवसर पर भगवान गणेश और माता गौरी का पूजन भी किया गया.

आयोजक राकेश पांडे, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे भी शामिल हुईं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कथा आयोजन की नींव रखी गई: पूजा के बाद विधि-विधान के साथ कथा स्थल पर ध्वज की स्थापना कर श्री हनुमंत कथा आयोजन की नींव रखी गई. यह कथा 29 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें देशभर से श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बागेश्वर धाम से पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का भिलाई आगमन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है.

अवैध रूप से हो रहे धर्मांतरण पर रोक जरूरी है और इस दिशा में महाराज जी लगातार प्रयास करते रहे हैं. धर्मांतरण को लेकर एक नया कानूनी प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे जल्द सामने लाया जाएगा. साथ ही तय समय में नक्सलवाद भी समाप्त होगा.- विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री

भिलाई में 25 दिसंबर से बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री करेंगे हनुमंत कथा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने आयोजन के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे और राकेश पांडे का आभार जताया और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई दी.

25 दिसंबर से होने वाली कथा को लेकर सप्तदिवसीय धार्मिक आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्यक्रम में आयोजक राकेश पांडे, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे सहित शहर के अनेक कई नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.

जयंती स्टेडियम में ध्वज पताका पूजन हुआ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
TAGGED:

DHIRENDRA SHASTRI KATHA
DHIRENDRA SHASTRI IN BHILAI
भिलाई में 25 दिसंबर से हनुमंत कथा
भिलाई आएंगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री
KATHA HOISTING FLAG BHILAI

