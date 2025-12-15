धीरेंद्र शास्त्री की कथा से पहले भिलाई में ध्वज पताका फहराई गई, 25 दिसंबर से होगी कथा
जयंती स्टेडियम में ध्वज पताका पूजन हुआ जिसमें उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 15, 2025 at 6:06 PM IST
दुर्ग: जिले के भिलाई में 25 दिसंबर से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा होने वाली है. जयंती स्टेडियम के पास श्री हनुमंत कथा का आयोजन होगा. इसे लेकर सोमवार को आयोजन स्थल पर विधिवत ध्वज पताका पूजन किया गया. इसमें उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी पहुंचे.
ध्वज पताका फहरा गई: मंत्रोच्चारण के बीच छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा और BJP अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पूजा-अर्चना कर ध्वज पताका फहराई और सप्तदिवसीय धार्मिक आयोजन की औपचारिक शुरुआत की. इस अवसर पर भगवान गणेश और माता गौरी का पूजन भी किया गया.
कथा आयोजन की नींव रखी गई: पूजा के बाद विधि-विधान के साथ कथा स्थल पर ध्वज की स्थापना कर श्री हनुमंत कथा आयोजन की नींव रखी गई. यह कथा 29 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें देशभर से श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बागेश्वर धाम से पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का भिलाई आगमन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है.
अवैध रूप से हो रहे धर्मांतरण पर रोक जरूरी है और इस दिशा में महाराज जी लगातार प्रयास करते रहे हैं. धर्मांतरण को लेकर एक नया कानूनी प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे जल्द सामने लाया जाएगा. साथ ही तय समय में नक्सलवाद भी समाप्त होगा.- विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री
वहीं प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने आयोजन के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे और राकेश पांडे का आभार जताया और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई दी.
कार्यक्रम में आयोजक राकेश पांडे, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे सहित शहर के अनेक कई नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे.