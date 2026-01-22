ETV Bharat / state

भारी सुरक्षा में धीरेंद्र शास्त्री पहुंचे रामगंजमंडी, श्री गौमाता महोत्सव शुरू, हजारों महिलाओं की निकली कलश यात्रा

शुभारंभ कलश यात्रा से: इसके पहले श्री गौ माता महोत्सव का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ दोपहर में हुआ. जिसमें रामगंज मंडी कृषि उपज मंडी से खैराबाद मेला मैदान तक कलश यात्रा निकाली गई. इसमें हजारों की संख्या में महिलाएं उमड़ी. कोटा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने तीन दिवसीय श्री गौ माता महोत्सव को प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आयोजित कर रहे हैं. यह गौमाता के संरक्षण और संवर्धन के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कोटा को एजुकेशन सिटी बताते हुए कहा कि भारत के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार तीनों का समन्वय मिलना चाहिए. आचार्य शास्त्री ने सभी श्रद्धालुओं को सादर आमंत्रित करते हुए कहा कि यह आयोजन भव्य और दिव्य होगा.

कोटा: रामगंजमंडी में स्थित गूंदी फतेहपुर औद्योगिक क्षेत्र में श्री गौ माता महोत्सव और राम कथा में शामिल होने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री गुरुवार को कोटा पहुंचे. एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा के बीच उनका स्वागत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मंत्री मदन दिलावर, मंत्री हीरालाल नागर और विधायक संदीप शर्मा ने किया. इसके बाद वे सड़क मार्ग से साधक के घर इंद्र विहार पहुंचे. जहां से शाम 6 बजे रामगंजमंडी के लिए रवाना हो गए. इसके बाद में 7:15 बजे खैराबाद खेल मैदान में दीपोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की.

एक झलक पाने के लिए बेताब रहे श्रद्धालु: आचार्य शास्त्री को देखने के लिए एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ उमड़ पड़ी. 'जय श्री राम', 'जय बालाजी' और 'जय बाघेश्वर धाम' के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा. वे कॉमर्स कॉलेज मार्ग होते हुए इंद्र विहार के लिए निकले. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को अतिरिक्त जाप्ता तैनात करना पड़ा और कुछ समय के लिए सड़क मार्ग भी जाम करना पड़ा. साधकों को रोकने के लिए रस्से के जरिए पूरे काफिले को निकाला गया. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. इंद्र विहार में जिस घर में वह रुके थे, वहां आसपास की सभी बालकनी में लोग पहले ही पहुंच गए थे. ऐसे में धीरेंद्र शास्त्री ने सभी का अभिवादन किया और उसके बाद में रामगंज मंडी के लिए रवाना हो गए.

कलश यात्रा में उमड़ी महिला श्रद्धालु

3 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा: कृषि उपज मंडी, रामगंज मंडी से खैराबाद मेला मैदान तक कलश यात्रा निकाली गई. करीब 3 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं रहीं. मंत्री मदन दिलावर और उनके सहयोगियों ने इस कलश यात्रा का स्वागत किया. जिसमें पुष्प वर्षा भी की गई. दूसरी तरफ कलश यात्रा के दौरान मदन दिलावर भी झूमते हुए नजर आए. मंत्री दिलावर का कहना है कि कलश यात्रा में 21000 महिलाओं का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन काफी संख्या में महिलाएं इसमें आईं.

कलश यात्रा में दिखा महिला श्रद्धालुओं का उत्साह

राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित हुआ दीपोत्सव: दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए रामगंज मंडी और आसपास के साथ-साथ कोटा जिले से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी. इसके दो वर्ष पूरे होने पर रामगंज मंडी में दीपोत्सव मनाया गया. जिसमें 51 हजार दीपकों को साधकों ने प्रज्ज्वलित किया. इससे देव दिवाली जैसा माहौल बन गया. साथ ही दिलावर ने कहा कि यहां पर गौ माता के संरक्षण के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है. जिसके सभी लोग सहभागी बनें. इस कार्यक्रम में आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी पहुंचे और महाआरती में शिरकत की.