ETV Bharat / state

पलवल में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा- "वो 50% हुए, तो ब्रज में टोपी वाले दिखेंगे, 15-20 सालों में बदलेगी भारत की जियोग्राफी"

हरियाणा के पलवल में गोपाष्टमी महोत्सव मनाया गया. कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने शिरकत की.

पलवल में बरसे धीरेंद्र शास्त्री
पलवल में बरसे धीरेंद्र शास्त्री (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 30, 2025 at 2:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पलवल: हरियाणा के पलवल में उपमंडल होडल स्थित गौ सेवा धाम अस्पताल में गोपाष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया. कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने मुख्य रूप से शिरकत की. इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि "जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद व हिंदुत्व को मजबूत करना है".

"सनातन को मजबूत करना होगा": पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि "आज वो 20 परसेंट हैं, आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए. जिस दिन वो 50 परसेंट हो जाएंगे, तो आपके ब्रज में भी टोपी वाले ही दिखाई देंगे. हालांकि तुरंत बाद ये भी साफ कर दिया कि मैंने ये नहीं कहा कि कौन सी टोपी वाले, क्योंकि टोपी तो हम भी पहनते हैं. भारत को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है. इसलिए जातिवाद से ऊपर उठकर भेदभाव से ऊपर उठकर हमको सनातनी बनना है".

धीरेंद्र शास्त्री ने किसको दी चुनौती: तो वहीं, धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी पदयात्रा को रोकने की धमकी देने वालों को भी चेतावनी भी दी. पंडित धीरेंद्र ने कहा कि "लोग यात्रा रोकने के लिए कोर्ट में जाने की धमकी दे रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं. उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए था, अब छेड़ा है तो हम छोड़ेंगे भी नहीं. हम आपको धमकी देने नहीं आए हैं. ये बताने आए हैं कि आज से 15-20 वर्षों में भारत की जियोग्राफी बदल जाएगी और भारतीय लोग अपनी संस्कृति बचाने के लिए संघर्ष करते दिखाई पड़ेंगे".

पलवल में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा- "वो 50% हुए, तो ब्रज में टोपी वाले दिखेंगे (Etv Bharat)

नूंह हिंसा को याद दिलाया: उन्होंने कहा कि "आज हम हिन्दू एकता पर बल देना चाहते हैं. इसलिए भारत को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए हमें घर-घर गली-गली जाकर सड़कों पर उतरकर लोगों को जातिवाद से ऊपर उठकर, भेदभाव से ऊपर उठकर सनातन हिन्दू एकता के लिए जागरूक करना पड़ेगा". इस दौरान उन्होंने नूंह हिंसा पर भी बयान दिया और 2012 का कोसी कला का दंगा भी याद दिलाया.

फरीदाबाद में पदयात्रा की तैयारी: बता दें कि सनातन संस्कृति, एकता और समाज में सद्भावना के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बागेश्वर धाम द्वारा "सनातन एकता पदयात्रा" का आयोजन किया जा रहा है. यह पदयात्रा 07 नवम्बर 2025 को छतरपुर मंदिर, दिल्ली से प्रारंभ होकर श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन तक जाएगी. इसको लेकर फरीदाबाद डीसी विक्रम सिंह ने अधिकारियों को यात्रा के प्रस्तावित मार्ग और रात्रि ठहराव के मद्देनजर तैयारियों के संबंध में बैठक की.

डीसी ने दिए निर्देश: इस दौरान डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि "यात्रा का पहला पड़ाव जीराखेड़ा मंदिर पर रात्रि विश्राम के साथ होगा. इसके बाद 08 नवंबर को दूसरा पड़ाव फरीदाबाद में होगा. जहां दोपहर भोजन के पश्चात यात्रा सैनिक कॉलोनी से होते हुए ईएसआई चौक से मेट्रो रोड होते हुए रात्रि विश्राम के लिए एनआईटी दशहरा मैदान में रुकेगी. यात्रा के तीसरे दिन 9 नवम्बर को पदयात्रा एनआईटी दशहरा ग्राउंड से प्रारंभ होकर एनआईटी 01-02 से हार्डवेयर चौक से सेक्टर 22-23 से सोहना बल्लभगढ़ पुल से बल्लभगढ़ अनाज मंडी में रात्रि ठहराव के लिए रुकेगी. यात्रा के चौथे दिन बल्लभगढ़ अनाज मंडी से सिकरी में रात्रि ठहराव के लिए चली जाएगी".

पदयात्रा को लेकर खास इंतजाम: इस दौरान डीसी विक्रम सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि "आगामी “सनातन एकता पदयात्रा” के दृष्टिगत प्रस्तावित यात्रा मार्ग पर स्वच्छता एवं सुव्यवस्था की पूर्ण तैयारी सुनिश्चित की जाए. मार्ग के सभी हिस्सों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाए. जहां कहीं सड़क क्षतिग्रस्त हो, उसकी तत्काल मरम्मत कराई जाए". संबंधित विभागों को यह भी निर्देश दिए कि "यात्रियों की सुविधा के लिए पेयजल, चिकित्सा सहायता, यातायात नियंत्रण एवं सुरक्षा व्यवस्था का समुचित प्रबंध किया जाए. यह पदयात्रा सामाजिक एकता और सद्भाव का प्रतीक है. इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इसे शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए".

ये भी पढ़ें: “न्याय व्यवस्था उत्पीड़न का साधन नहीं, हर गवाह आरोपी नहीं होता”... गौण व्यक्तियों को आरोपी बनाने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

ये भी पढ़ें: सिरसा में डीएपी के लिए मारामारी, वितरण केंद्रों पर भारी भीड़, संचालक ने शटर गिराकर रोका वितरण

TAGGED:

GOPASHTAMI FESTIVAL
बाबा बागेश्वर धाम
पंडित धीरेंद्र शास्त्री
SANAATAN EKATA PADAYATRA
DHIRENDRA SHASTRI IN PALWAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

अमेरिका से डिपोर्ट हुए करनाल के रजत की कहानी, 60 लाख रुपए खर्च किए, पनामा का जंगल क्रॉस कर पहुंचे थे USA

Explainer : हरियाणा का "जामताड़ा" बना नूंह, साइबर ठगों की "जन्नत", पुलिस के लिए सिरदर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.